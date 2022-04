Rusi objavili da su srušili ukrajinski Bayraktar pa uhvaćeni u laži, evo šta su uradili

No, kako bi se moglo ispostaviti, izgleda da su Rusi na društvene mreže postavili olupinu starog drona kojeg su srušili.

Rusi su oborili najmanje šest sporoletećih TB-2 koje nezavisni analitičari mogu potvrditi. U četvrtak su pokušali da iznesu dodatno obaranje – ono koje se zapravo nikada nije dogodilo. Analitičari takozvane “obavještajne službe otvorenog koda” brzo su otkrili prevaru, prenosi Forbes.

Počelo je objavom na društvenim mrežama koja prikazuje razbijeni TB-2 ukrajinske mornarice, sa repnim brojem T187, koji leži u blatu u zaseoku navodno u Hersonskoj oblasti, glavnom bojnom polju u južnoj Ukrajini.

Na obje fotografije vidljivo je isto oštećenje. Slomljen korijen lijevog krila. Odrezani repni stabilizator. Desna repna grana, slomljena u korijenu. Ista kapulja, izvučena iz trupa.

Čak i netaknut MAM projektil, posebno fotografisan krajem marta i krajem aprila, ima iste ogrebotine i udubljenja.

Podjednako je značajno to što je onaj ko je inscenirao aprilsko obaranje – očigledno prevlačeći olupine na kratku udaljenost preko područja Hersona – koristio cigle da podupre slomljeni rep UAV-a.

U roku od nekoliko sati nakon što je kružila internetom, fotografija od četvrtka je temeljito razotkrivena.

Rusija je nesumnjivo oborila desetine ukrajinskih dronova pored šest TB-2, za koje se analitičari slažu da je Kijev izgubio. Nespretan pokušaj da se poveća broj srušenih bespilotnih letjelica ne mijenja stvarnost – da ukrajinske oružane snage imaju mnogo dronova i da ih koriste za razorne efekte protiv svojih ruskih neprijatelja.

#Ukraine: Today Russian sources claimed the shootdown of one more Ukrainian Bayraktar TB2 drone in #Kherson Oblast.

We believe it was staged using old wreckage. pic.twitter.com/emMGHUnlqK

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 28, 2022