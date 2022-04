Američka političarka pozvala SAD da ponovo pokrenu diplomatski rad u Ukrajini

Mnoge zemlje zapravo vraćaju diplomatski rad u Kijev. Najmanje što možemo učiniti, možda ga zapravo donijeti u Lavov – rekla je za CNN.

Dodala je kako se politika i diplomatija sa sobom nose rizik.

Morate biti pametni. Ali isto tako, to je dio vašeg posla, da učinite svoju uslugu. A ako niste na zemlji, vrlo je teško raditi svoj posao. To je važno, ali takođe šalje snažnu poruku ukrajinskom narodu. Važno im je da vide tu podršku i to ih čini jačima i oni će pobijediti – navela je.

Osim toga, ona je pozvala predsjednika SAD Džoa Bajdena (Joe Biden) da posjeti Ukrajinu, prenose Vijesti.ba.

