Stručnjaci otkrivaju: Može li brak preživjeti bez intimnih odnosa?

Iako ne postoji precizna definicija, neki stručnjaci kažu da je to kada par ima seks manje od 10 puta u jednoj godini. Za seksualnu terapeutkinju Danielle Harel iz San Francisca, to je svaki brak u kojem seks ‘među bračnim partnerima ne postoji’.

– To može biti od situacije da nisu imali seks pet godina ili da ga imaju samo svakih nekoliko mjeseci – rekla je Harel.

Iako nedostatak seksa može opteretiti mnoge veze, je li moguće da neki brakovi opstanu s malo ili nimalo fizičke intimnosti? Stručnjaci su prokomentirali ovu situaciju.

Prema analizi Istraživačkog centra Pew iz 2015., 61 posto oženjenih odraslih osoba u SAD-u kaže da je zadovoljavajući seksualni odnos ‘vrlo važan’ za uspješan brak.

– Većina ljudi seksu pripisuje veliku važnost te iz njega izvlači vrijednost odnosa: osjećaj ljubavi, privlačnosti, erotičnosti, želje i izražavanja strasti – rekla je Irene Fehr, trenerica za seks i intimnost.

– Ljudi ulaze u veze jer žele moći dijeliti seksualnu želju, privlačnost, strast i povezanost – to je ono što romantičnu vezu razlikuje od prijateljstva – dodaje.

Ali nisu svi u takvom braku jadni i osuđeni na razvod.

– Brak može dugo trajati bez seksa ako obje osobe nisu uznemirene nedostatkom seksa u svojim životima – rekla je seksualna terapeutkinja Celeste Hirschman, koautorica knjige ‘Making Love Real: The Intelligent Couple’s Guide to Lasting Intimacy and Passion’.

– Nekim ljudima seks nije na prvom mjestu. Za druge je prilično bitan, kao i svaka druga aktivnost – izjavila je.

Pod određenim okolnostima, niskoseksualna veza može biti održiva ili čak ispunjavajuća, uključujući kada…

Ako oba partnera imaju nizak libido

Nedostatak seksa možda neće biti problematičan za brak kada oba partnera imaju podjednako niske razine seksualne želje.

– Uz pretpostavku da par ima sličnu razinu želje i da se osjećaju emocionalno i seksualno ispunjeno seksajući se manje od 10 puta godišnje, njihova veza može biti jednako uspješna kao par koji ima svakodnevne seksualne odnose – rekla je Nazanin Moali, iz Los Angelesa. seksualna terapeutkinja i voditeljica podcasta ‘Seksologija’.

Isto vrijedi i za parove koji se identificiraju kao aseksualni – drugim riječima, za ljude koji ne doživljavaju seksualnu privlačnost i mogu ili ne moraju biti zainteresirani za seks.

– U ovoj situaciji, nepostojanje seksualne aktivnosti moglo bi zapravo biti zdravo, jer neće biti nesretni radi toga što bi morali raditi nešto za što imaju minimalan interes – dodala je Moali.

Ako jedan partner ima zdravstveni problem koji utječe na seksualni nagon ili izvedbu

Tjelesna zdravstvena stanja (kao što su neki oblici raka, dijabetes, visoki krvni tlak i tjelesne promjene povezane s porodom) i mentalna zdravstvena stanja (kao što su depresija, anksioznost i PTSP) mogu utjecati na želju ili sposobnost osobe za seksom. Ponekad su te promjene privremene, a neke su trajne.

Naime, na svakom paru je da odluči hoće li to izdržati (neki jesu) i koliko dugo, kada redoviti seks više ne bude opcija.

– U tim scenarijima, ako partner smatra da se problemi mogu riješiti vremenom ili liječenjem, bit će spremniji tolerirati brak bez seksa. Međutim, ako je ovo dugotrajna situacija, u kojoj oporavak možda nije poznat, partner bi se mogao osjećati više uznemiren zbog promjena u seksualnoj aktivnosti – izjavila je.

Ako par cijeni druge aspekte zajedničkog života više nego seksualni život

Možda par zajedno vodi posao. Možda su usredotočeni na zajednički odgoj djece. Možda žele ostati u braku zbog društva ili financijske sigurnosti.

Bez obzira na razlog, ‘par može sretno živjeti ako osjeća da radi prema zajedničkim ciljevima i vrijednostima’, rekla je Moali.

Nekim je parovima seks možda zabavna aktivnost u koju bi se mogli upustiti s vremena na vrijeme, ali im to nije glavni prioritet, niti je sastavni dio održavanja njihove veze čvrstom.

– Par može dugo izdržati bez seksa ako oboje pridaju malo značenja seksu i ne vežu ga uz ljubav jedno prema drugome. Na primjer, ako je seks samo način zabave, a oni uživaju u mnogim drugim zabavnim stvarima, seks može biti nizak prioritet i možda neće utjecati na njihovu vezu – rekla je Fehr.

Ali mnogim parovima nedostatak seksa može otežati održavanje braka

Brak bez seksa funkcionira samo ako su oba partnera na istoj stranici u pogledu razine želje i uloge koju seks igra u njihovim životima i vezi, rekla je Fehr. Inače, pusta spavaća soba može dovesti do povrijeđenih osjećaja i sve većeg osjećaja ogorčenja.

– Ako se jedan ili oba partnera osjećaju kao da propuštaju nešto važno, osobito kada je to povezano s ljubavlju, vrednovanjem i privlačnošću, odsutnost seksa će utjecati na druga područja njihove veze kroz stalne frustracije i tugu, emocionalne zidove i konačno eroziju povezanosti – rekla je.

Brak bez seksa vjerojatno neće dugo opstati kada…

Ako par ima neusklađen libido

– U tim slučajevima, partner s većom željom mogao bi se neprestano osjećati odbačenim – istaknula je.

Partner s nižim libidom također se može osjećati preopterećenim ili neadekvatnim jer ne može zadovoljiti partnerove seksualne potrebe. Mogu čak i nenamjerno posramiti partnera s višim libidom jer mu je toliko stalo do seksa.

– Nedostatak empatije i razumijevanja ili omalovažavanje važnosti seksa može imati vrlo negativan učinak – rekao je Harel.

Ako je odsutnost seksa simptom dubljeg problema u vezi

To je često situacija kokoš ili jaje: Je li odsutnost seksa razlog problemima ili su za to krivi sami problemi u braku?

Ako je seksualna suša započela kao odgovor na neki drugi neriješeni bračni problem – poput otkrića afere, opetovanih kritika ili čestih svađa – to može otežati opstanak braka.

– Često se parovi suzdržavaju od seksa sa svojim supružnikom jer su se rastali, tako da se možda čak i ne vole jedno drugo, što prirodno dovodi do manje želje – rekla je Moali.

Fehr je bila zaglavljena u takvom braku u svojim srednjim i kasnim 20-ima koji je na kraju završio razvodom. Gledajući unatrag, shvatila je da razlaz ima više veze s nedostatkom komunikacije i ranjivošću oko seksa nego s nedostatkom samog seksa.

– Brak je na kraju ubio nesposobnost da se suočimo s izazovima oko seksa – da duboko pogledamo jedno drugo, imenujemo svoje strahove, potrebe i želje i ostanemo u tome. Na koncu nismo mogli istinski slušati i biti tu jedno za drugo u najosjetljivijim i najneugodnijim vremenima – izjavila je.

Ako nedostatak seksa vodi u nevjeru

U nekim brakovima, partner s nižim libidom može pristati da partner s višim libidom traži seksualno zadovoljstvo izvan veze.

– Ako je jedna osoba nezadovoljna takvim brakom, a druga osoba ne želi raditi na tome, neki parovi pregovaraju o otvorenoj vezi kako bi nesretni partner ipak mogao zadovoljiti svoje potrebe – objašnjava Hirschman.

Ali ako se afera dogodi iza leđa drugog partnera, to može dovesti do veće nepovezanosti i nepovjerenja, od čega se može teško oporaviti, prenpsi 24sata.

– Iako se ovo čini kao privremeno rješenje u rješavanju nečije seksualne frustracije, dugoročno često dovodi do nepopravljivog raspada braka. Pogotovo ako se to dogodi bez pristanka drugog partnera, što je najčešće slučaj – rekla je Moali.

Evo što možete učiniti ako želite obnoviti svoj seksualni život

Ako ste vi i vaš partner nezadovoljni stanjem u svom seksualnom životu, ne gubite nadu. Stručnjaci kažu da postoje neki načini da se stvari preokrenu sve dok su obje strane voljne potruditi se.

Prvo razmislite o tome kada je počeo pad u vašem seksualnom životu.

– Je li bilo ponašanja, događaja ili razgovora koji su pokrenuli ovu promjenu. Također je korisno pregledati načine na koje ste pokušali riješiti probleme – veli Moali.

Razgovarajte o problemima

Prečesto parovi izbjegavaju razgovore o stanju svojih brakova. Svoje brige pometu pod tepih jer se to čini lakšim i manje ranjivim od suočavanja s teškim emocijama.

– Iskreno razgovarajte o tome zašto mislite da nema seksa, po mogućnosti bez okrivljavanja i sramoćenja partnera – tumači Harel.

Znajte da će vam u početku vjerojatno biti neugodno i to je u redu.

Nađite vremena za večernji izlazak

Planirajte zabavnu ili romantičnu aktivnost samo za vas dvoje (bez djece).

Popijte bocu vina u ugodnom restoranu, lezite u krevet i slušajte glazbu, masirajte se, ljubite se ili se mazite dok gledate film. Ako ništa drugo, osjećat ćete se emocionalnije povezani jedno s drugim.

Pokušajte zakazati vrijeme za seks

Ako ne možete računati na to da će raspoloženje doći spontano, odaberite dan i vrijeme kada ćete nećete biti zauzeti i pokušajte se toga pridržavati. Možete čak i naizmjenično postavljati datume tako da ne bude uvijek isti partner inicijator.

A samo zato što planirate seks, ne znači da on mora biti predvidljiv.

– Preporučujem da zasebno ispunite popis ‘da, ne, možda’ različitih seksualnih aktivnosti, a zatim ih usporedite s partnerovim. Također, šetnja trgovinom seks igračkama mogla bi vam dati ideje kako u svoju spavaću sobu uvesti nove igre – ističe Moali.

Razgovarajte sa seksualnim terapeutom

Ako su vaši pokušaji da riješite nedostatak seksa bili neuspješni, razmislite o seansi sa seksualnim terapeutom ili drugim stručnjakom za mentalno zdravlje koji vam može pomoći da se vratite na pravi put, piše Huff Post.

