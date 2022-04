NAUČNICI PODMLADILI STANICE KOŽE ZA 30 GODINA

Ljekar Shinya Yamanaka sa Sveučilištu Kyoto u Japanu je 2007. razvio tehniku ​​kojom se stanice kože odraslih ljudi mogu transformirati u matične stanice. To je postigao umetanjem četiri specijalizirane molekule, nazvane “faktori Yamanake”.

Nakon 50-ak dana izlaganja tim molekulama normalne stanice kože reprogramiraju se u pluripotentne matične stanice (iPSC), od kojih nastaju sve stanice krvi: eritrociti, leukociti, trombociti i limfociti.

Kada stanicu transformirate u iPSC, gube se izvorni tip stanice i njena funkcionalnost – rekao je stručnjak za biomedicinske znanosti Diljeet Gill s instituta Babraham u Velikoj Britaniji.

Gill i njegove kolege su unaprijedili Yamanakinu tehniku i iskoristili faktore Yamanaka za pomlađivanje stanica kože a da se pritom ne gubi njihova prijašnja funkcionalnost, piše New Scientist.

Naučnici su uzorke stanica kože od tri ljudska donora s prosječnom dobi od oko 50 godina izložili faktorima Yamanake tokom perioda od 13 dana kako bi djelomično spriječili njihovo starenje. Zatim su uklonili faktore Yamanake i pustili stanice da se dalje razvijaju.

Naime, pomoću markera u našoj DNA, stručnjaci mogu pratiti njihovu biološku starost (epigenetski sat). S vremenom se neki naši geni aktiviraju ili deaktiviraju, odnosno stvara se set gena naziva transkriptom. prneosi “Hayat “.

Gill i njegovi kolege su ustanovili da se epigenetski sat i profili transkriptoma djelimično reprogramiranih stanica podudaraju s profilima stanica kože kod ljudi koji su 30 godina mlađi od donatora.

Te stanice nisu samo imale pomlađeni epigenetski sat već su i funkcionirale kao one mlađe – stvarale su više kolagena od onih koje nisu bile podvrgnute reprogramiranju. Kada su ih naučnici stavili na umjetnu ranu, reprogramirane stanice su mnogo brže reparirale oštećenje nego one starije.

Kada se mlad čovjek posiječe, njegova će rana brže zarasti. Stoga je ovo stvarno fascinantno. Nismo samo primijetili da stanice imaju mlađi molekularni potpis, one su se i ponašale pomlađeno -rekao je Wolf Reik s instituta Babraham.

“Ono što je najvažnije kod našeg istraživanja je to što smo uspjeli znatno podmladiti stanice a da pritom nismo promijenili njihov identitet ili funkcionalnost. U prijašnjim studijama bi ova tehnika rezultirala transformacijom u matične stanice, a to obično nije cilj tokom terapije”, dodao je.

Ova nova metoda bi se jednoga dana mogla koristiti u liječenju kožnih bolesti, kao što su opekline i čirevi, jer tijelo ne bi odbacilo umetnute stanice.

Do sada smo ovu tehniku ​​testirali samo na stanicama kože. Zanima nas hoćemo li dobiti isti rezultat s drugim vrstama stanica – kazao je Gill.

Istraživanje naziva Multi-omic rejuvenation of human cells by maturation phase transient reprogramming objavljeno je u časopisu eLife.

