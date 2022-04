‘SUROV JE, PONIŽAVA SLABIJE OD SEBE’ Aleks otkrila pred svima kako je Dejan PROGRAMIRA ,zbog čega je on LOŠ ČOVEK, on izgoreo od BIJESA: Pokušavaš da me UKOPAŠ! (VIDEO)

Puštena je rasprava Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića, koja se dogodila sinoć, kada je Aleks zamerila Dejanu na njegovom ponašanju prema zadrugarima. Ona smatra da je previše surov prema zadrugarima u svađama.

Surov je prema ljudima, tu kad se svađa sa Milicom, Mensurom, Bebicom… Previše grubo. Ljudi posle svađe sa njim idu i plaču, a on bude monstrum. Treba da razmisli. Inače, prema meni je stvarno super i brižljiv – rekla je Aleks.

Ja nikad neću prvi nekome da spomenem nešto, majku ili ne znam šta. Kada krenu meni da pričaju o porodicu, ja ću da okrenem. O sebi ćeš reći kada pričaš o mojoj porodici. Ja se tako raspravljam sa njima, iz svake rasprave uzmem ono što mi odgovara, a svaka mi ide u prilog. Baratam kako ja hoću – dodao je Dejan.

On tako brutalno kaže, da se zaboravi ko je prvi krenuo, pamte se samo njegove reči. Udari da zaboli – dodala je Nikolićeva.

Meni nekad bude žao. Bebicu sam napao u ponedeljka, onda kad krenu svi, krenem drugačije da gledam. Neke situacije prećutim, neki snimak prećutim… Ja sam joj rekao da me ne tumači kroz rasprave sa drugim ljudima, jer joj ovde retko ko želi dobro – nastavio je Dragojević.

Ona kad bi zanemarila neke stvari, sigurno ne bi bilo toliko problema – dobacila je Mina Vrbaški.

Juče smo polemisali oko majstora nekih, ja sam se toliko iznervirala. Kaže gradio je nešto, pitao ga je majstor da li može da popije kafu, a on mu pokazao srednji prst. Onda on ponižava slabije od sebe. On prema meni nema grešku, ali me nervira u takvim stvarima. I konobare. U tome se razlikujemo… – dodala je Aleks.



Ko radi sa majstorima, zna kakvi su majstori. Ja kad dođu majstori, radim sve sa njima, još ga plaćam za to. Ne može non-stop pauza, dobija dnevnicu za to. Ja zavlačim ruke da se veže beton, oni bi da sede. Ima pauza, voda, tvoje je da radiš, ne može non-stop pauza. Kad uđem u restoran, ako ću ti platiti biftek 3 soma, a ti mi baciš tanjir tu, ne može tako… Ona sada pokušava da me pokopa – istakao je Dejan.

Meni priča: “Sad ovo, sedi ovde, u 2 je ovo, u 3 je ovo”. Ja nisam navikla da budem isprogramirana – iznervirala se Nikolićeva.

Ja moram o svemu da mislim. Ja sam organizovan, ona kao da je ušla u rijaliti sa bačenim džakom! Ona mene sve vreme skenira, ja nisam QR kod, a ona skener – rekao je Dejan.

Meni ne treba strategija za rijaliti, ja ne mogu da planiram sve. I naravno da ću da gledam šta priča i radi sa drugim ljudima, jer je i meni neke stvari rekao – dodala je Aleks.

