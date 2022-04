Baerbock: Mirovni pregovori ne mogu biti ozbiljni dok se bombardovanje nastavlja

Znate kakva je situacija, naprimjer u Mariupolju. Tamo je još uvijek više od 100.000 civila u gradu i čak i ako Putin govori svaki drugi dan da vodi, kako on to kaže, mirovne pregovore, on u istom trenutku bombarduje Mariupolj, bombarduje takozvane humanitarne koridore, ne dozvoljava se hrana i lijekovi dopreme u gradove, što je očito kršenje međunarodnog prava, dakle radi se o ratnim zločinima”, izjavila je njemačka šefica diplomatije za CNN.

Baerbock kaže kako je jako bitna odluka Evrope da ignoriše zahtjev Moskve da se plin plaća u rubljama. Ministrica je naglasila da je prioritet da prestane bombardovanje Ukrajine.

“Jako je bitno da smo poslali snažan odgovor o pitanju rublje, a to je da nećemo biti ucjenjivani i da nećemo igrati igrice, ali ovo je samo minorni dio, najbitnija stvar je da se bombardovanje civila okonča”, kategorična je Baerbock.

Putin je jučer potpisao odluku po kojoj bi jedino sredstvo plaćanja za ruski plin bila rublja. Zemlje Evropske unije i Velika Britanija su odbile zahtjev, tvrdeći da će nastaviti poštovati postojeće ugovore i plaćati u eurima. prneosi “Klix“.

