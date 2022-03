Medvedev: Opasnost od nuklearnog sukoba uvijek postoji, ali to nikome nije u interesu

U intervjuu za RIA Novosti, Medvedev je naglasio kako bi nuklearni sukob ugrozio i postojanje ljudske civilizacije.

“Niko ne želi nikakav rat, a pogotovo nuklearni koji je prijetnja opstanku ljudske civilizacije. U tom smislu su u pravu oni analitičari koji kažu, možda pomalo cinično, da je stvaranje nuklearnog oružja spriječilo ogromni broj sukoba u 20. i 21. stoljeću. To je zaista tako“, ističe Medvedev.

Ipak, prema njegovim riječima, prijetnja ovakvog sukoba uvijek postoji.

“Kao bivši vrhovni komandant dobro sam svjestan njegovih razmjera i svi naši ljudi znaju da su mete nuklearnog oružja zemalja NATO-a objekti na teritoriji naše zemlje, a naše bojeve glave su usmjerene na ciljeve koji se nalaze u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. To je život. Zbog toga, uvijek treba razmišljati o tome i voditi odgovornu politiku“, pojašnjava bivši lider Ruske Federacije.

Također, on je tokom intervjua podsjetio i na Kubansku krizu 1962. godien koja je imala, kako ističe, otrežnjujući učinak na sve u tom periodu.

“Tada je zaista bio Hladni rat, a sada je situacija, prema mom mišljenju, gora nego tada. Naši protivnici u tom periodu nisu pokušavali da dovedu situaciju u Sovjetskom Savezu do tačke ključanja s tolikim stepenom bijesa. Nikome nije palo na pamet da uvodi sankcije Brežnjevu, Podgornom i Kosiginu. Tada su imali pameti da to ne urade. Sada su svi u neprijatnoj poziciji, ali je potrebno komunicirati makar samo da bi se spriječili bilo kakve neželjene posljedice pa i one strašne koje uključuju sukob NATO saveza i Ruske Federacije“, zaključio je Dmitrij Medvedev, piše Klix.

