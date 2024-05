SENAD DŽAMBIĆ POMOGAO GORDANU PAVLOVIĆU: “Bingo” pozajmio pare “Pavgordu” za kupovinu “Alumine”

Vlasnik kompanije “Bingo” Senad Džambić novčanom pozajmicom je pomogao vlasniku firme “Pavgord” Gordanu Pavloviću da postane većinski vlasnik “Alumine”, otkriva CAPITAL.

“Jesam uzeo pozajmicu od vlasnika ‘Binga’. Nas dvojica smo prijatelji, pomažemo jedan drugog koliko možemo. On više pomaže meni, nego ja njemu, jer on više i ima”, kaže Pavlović za CAPITAL.

Da me zovne u pola noći i kaže “Goci, treba mi bubreg”, nastavlja Pavlović, ja bih mu dao, ali ne zbog para i pozajmica, već zbog njegove čovječnosti.

“Senad je izuzetan čovjek i zato je i napravio to što ima”, kaže Pavlović.

Na pitanje da li postoji mogućnost da vlasnik „Binga“ pozajmicu konvertuje u suvlasništvo „Alumine“ o čemu se spekuliše u javnosti, Pavlović kategorično kaže da od toga nema ništa.

„Ma neće on to, druže. Čovjek se bazirao na trgovinu, tržne centre i kirije. I on bi prodao proizvodne firme koje ima i riješio se toga, njemu je to samo glavobolja. Čovjek dnevno zarađuje milion maraka i da njemu sada treba ‘Alumina’ i 1.500 radnika. Nema od toga ništa“, kaže Pavlović.

Podsjećamo, iako stečaj u FG „Birač“ još nije okončan, „Pavgord“ je na osnovu sudskih presuda u izvršnom postupku nedavno uspio da preuzme „Aluminu“ i postane vlasnik najvrednijeg dijela FG „Birač“.

Detalji te prodaje zvanično nisu objavljeni.

„Alumina“ je u 2022. godini imala dobit od 28 miliona KM, dok je u prošloj iznosila manje od dva miliona maraka, piše slobodna-bosna.

