Umrla Madeleine Albright

U 84. godini života umrla je bivša američka državna tajnica Madeleine Albright.

Albright je bila prva žena na poziciji državne tajnice Sjedinjenih Američkih Država. U administraciji Billa Clintona bila je jedna od ključnih političkih figura i vodila je vanjsku politiku SAD-a u vrijeme Hladnog rata.

Rođena u Pragu, izbjegla u SAD 1948.

Vijest o smrti potvrdila je njezina obitelj. U objavi na Twitteru stoji da je Albright, koja je bolovala od raka, umrla ranije danas “okružena obitelji i prijateljima”. “Izgubili smo voljenu majku, baku, sestru, tetu i prijateljicu”, piše.

Albright je rođena 1937. godine u Pragu kao Marie Jana Korbelova, a kao izbjeglica je stigla u Sjedinjene Države 1948. godine, prenosi telegram.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9

— Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022