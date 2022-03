Lavrov prvi put priznao koliko Moskvu bole sankcije

“Kada su zamrznuli pričuve središnje banke, nitko tko je predviđao kakve će sankcije Zapad uvesti nije mogao to predvidjeti. To je čista krađa”, rekao je Sergej Lavrov studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, glavnog ruskog sveučilišta za vanjske poslove, prenosi Financial Times.

Podsjetimo, rublja je pala na rekordno niske razine nakon što su zapadne zemlje zamrznule 300 milijardi dolara od ukupno 643 milijarde dolara ruskih deviznih pričuva, spriječivši tako rusku središnju banku da rasporedi svoj “ratni kovčeg” kako bi smanjila utjecaj uvedenih sankcija i omogućila normalno funkcioniranje države. prneosi “Novi“.

