Ukrajinci tvrde: Ruske snage u napadu na Kijev koriste bombe od bijelog fosfora

Oleksij Bilošitski na svom Twitteru objavio je video koji navodno prikazuje bijeli fosfor koji gori u dodiru s asfaltom i to prepoznatljivim bijelim dimom, piše Raport.

Another evidence of phosphorus bombs used by russian invaders. In Kramatorsk this time #WarCrimes pic.twitter.com/RbJyYhLKe0

— Oleksiy Biloshytskiy (@Biloshytsky) March 22, 2022