Objavljen snimak: Pogledajte kako ruska granata pogađa trolejbus u Kijevu

Na Telegramu su ukrajinske službe hitne pomoći objavile da je zgrada u kvartu Obolon na sjeveru Kijeva pogođena u zonu topničkom vatrom te je izazvala požar koji su vatrogasci savladali. prneosi “Radiosarajevo“.

Isprva je izvor rekao da su dvije poginule osobe pronađene u ruševinama, a zatim je ta poruka obrisana i potvrđena je smrt jedne osobe.

Služba dodaje da su još tri osobe hospitalizirane, a devet je primilo zdravstvenu pomoć na licu mjesta.

Projektili su pogodili i jedan trolejbus i prava je sreća da unutra nije bilo nikoga.

Nadzorne kamere zabilježile su taj jezivi trenutak, na snimci se jasno vidi kako jedan gospodin bezbrižno šeta parkom baš u trenucima kada je raketa prošla iza njega i razorila pola ulice.

Pogledajte i kako izgleda ovo područje nakon ruskog granatiranja:

❗️The moment of the missile hit in #Kurenivka. pic.twitter.com/jyeOrkI1zA

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022