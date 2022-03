SAD: NATO će odgovoriti punom snagom ako Rusija napadne njegov teritorij

Sullivan je rekao da će to pokrenuti NATO-ov članak 5, koji kaže da bi se napad na jednog saveznika u NATO-u smatrao napadom na sve saveznike, piše Index.

“Ako dođe do vojnog napada na teritorij NATO-a, to bi uzrokovalo pozivanje na članak 5, a mi bismo na njega odgovorili punim snagama NATO saveza”, rekao je za CBS.

Ova izjava dolazi svega nekoliko sati nakon što su ruske snage ispalile 30 projektila na bazu koju je koristio NATO samo 24 kilometra od poljske granice – i teritorija NATO-a.

.@JakeSullivan46 tells @margbrennan the U.S. will impose “appropriate consequences” against Russia for the death of an American journalist in Ukraine. pic.twitter.com/C7bne0PvQg

— Face The Nation (@FaceTheNation) March 13, 2022