Ukrajina: Ruski padobranci sletjeli u Harkiv, napali su bolnicu

“Ruske zračno-desantne trupe sletjele su u Harkiv i napale lokalnu bolnicu”, navodi se u priopćenju ukrajinske vojske na Telegramu kojim su potvrđene ranije informacije o tome da su se ruski padobranci spustili u grad . “U tijeku je borba između osvajača i Ukrajinaca”, dodaje se u priopćenju oko 4 ujutro po hrvatskom vremenu, piše Index.

Harkiv, grad s 1.4 milijuna stanovnika koji se nalazi blizu granice s Rusijom, jučer je u više navrata bio bombardiran, uključujući i raketiranje glavnog trga, pri čemu je poginulo najmanje deset osoba, a više od 20 ih je bilo ozlijeđeno.

Ruska invazija na Ukrajinu počela je. podsjetimo, 24. veljače, a u utorak su se ruski napadi intenzivirali.

Šef policije regije Harkiv Volodimir Timoško rekao je novinarima da nijedan ukrajinski vojnik nije ubijen u pucnjavi, prenosi BBC.

“Trenutno je situacija u blizini bolnice pod kontrolom, sigurnost je pojačana”, rekao je, prenose ukrajinski mediji.

Pojavile se prve nepotvrđene snimke

Pojavljuju se i prve nepotvrđene snimke iz Harkiva koji je noćas bio i pod teškim granatiranjem.

⚡️This is how #Kharkiv looks in the morning after a hard night under the massive shelling of #Putin's occupiers. pic.twitter.com/pcIkE4rx7s

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022