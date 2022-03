Džonson upozorava: Putin je spreman koristiti varvarsku taktiku protiv nevinih civila, da šalje projektile i ubija djecu

Britanski premijer Boris Džonson (Johnson) održao je konferenciju za novinare u Varšavi s poljskim premijerom Mateušom Moravijeckim (Mateusz Morawiecki).

Džonson kaže da se “tragedija” koju su Velika Britanija i drugi predvidjeli sada dogodila invazijom Vladimira Putina na Ukrajinu – i ako ništa drugo, gora je od očekivanog. On to naziva katastrofom koja se odvija na evropskom kontinentu, a Poljska je također na prvoj liniji fronta.

Džonson dodaje da je “jasno da je Putin spreman da koristi varvarsku i neselektivnu taktiku protiv nevinih civila da bombarduje kule, šalje projektile u tornjeve da ubija djecu”. Istakao je kako je ruski lider potcijenio strastvenu želju ukrajinskog naroda da brani svoju zemlju.

On također hvali vodstvo i “hrabrost” ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog (Zelensky), za kojeg kaže da je mobilizirao svoju zemlju i svijet usred ruske invazije.

Putin je, kaže Džonson, također potcijenio “jedinstvo i odlučnost” Zapada, rekavši da će nastaviti sa “ekonomskim pritiskom” na Rusiju kroz sankcije.

On tvrdi da je to jedan od najsnažnijih paketa sankcija Rusiji – i zapravo bilo kojoj zemlji – u posljednjih nekoliko godina, i da je jasno da ima efekta. Ujedinjeno Kraljevstvo je “spremno da se intenzivira i nastavi onoliko dugo koliko je potrebno”, dodaje on.

