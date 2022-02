Erdogan: NATO bi trebao biti odlučniji u pogledu Ukrajine

Erdogan je slično kritizirao Europsku uniju zbog nedjelovanja i neuspjeha da “pokaže ozbiljan, određen stav”.

Zapadne sile “samo daju mnogo savjeta Ukrajini”, rekao je Erdogan i dodao da to “ne priliči ni prijateljstvu ni solidarnosti”. Erdogan je istaknuo da se “savjetima nikamo ne može stići”. “Kad se pogledaju poduzeti koraci, nema poduzetih koraka”, rekao je.

Erdogan je također u svojoj reakciji izbjegao korištenje riječi poput “osuditi” ili “invazija” kako bi opisao ono što se događa, a umjesto toga je rekao da je napad Moskve “neprihvatljiv”. prneosi “Novi“.

Summit čelnika NATO-a u petak “ne bi se trebao pretvoriti u festival osuđivanja”. Umjesto toga, Ankara očekuje da vidi koji se koraci mogu poduzeti da se sukob riješi, dodao je Erdogan.

Ukrajina traži da Turska zatvori tjesnace

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozvao je Europu da djeluje brže i snažnije u uvođenju sankcija Moskvi zbog invazije na Ukrajinu, optužujući zapadne saveznike za politikantstvo dok ruske snage napreduju prema Kijevu.

Ukrajina je u četvrtak zatražila od Turske da zatvori tjesnace Bospor i Dardanele, koji povezuju Sredozemno i Crno more s Rusijom, prema sporazumu iz 1936. godine. No Ankara je u petak rekla da ne može spriječiti ruska plovila da uđu u Crno more jer prema sporazumu imaju pravo vratiti brodove u crnomorske baze.

Članica NATO-a Turska graniči s Ukrajinom i Rusijom na Crnom moru i ima dobre veze s objema. Pozvala je Rusiju da prekine svoj napad i izrazila potporu teritorijalnom integritetu Ukrajine.

Unatoč valu zapadnih sankcija Rusiji Turska je rekla da se protivi takvim potezima.

