Biden pružio podršku Zelenskom: Nastavit ćemo pomagati, a uvest ćemo i nove oštre sankcije

“Osudio sam ovaj ničim izazvan i neopravdan napad ruskih vojnih snaga. Izvijestio sam ga o koracima koje poduzimamo kako bismo prikupili međunarodnu osudu, uključujući večeras u Vijeću sigurnosti UN-a”, rekao je to Biden nakon razgovora.

President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council.

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022