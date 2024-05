Narednih desetak dana vrijeme nestabilno, u zadnjoj sedmici maja stabilnije

I narednih desetak dana ovog mjeseca će biti poput proteklih, raznoliki i nestabilni. Preovladavaće promjenjivo oblačno s povremenom kišom, ponegdje s obilnijim pljuskom praćenim grmljavinom.

Sunčani periodi neće izostati. Najviše sunčanih sati očekuje se u subotu, 18. maja.

Temperature zraka za dane vikenda u laganom porastu, od ponedjeljka, 20. maja za dva do tri stepena niže.

Minimalne temperature zraka varirat će između 9°C i 14°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 18°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 20°C i 25°C, na jugu zemlje do 28°C.

U zadnjoj sedmici maja prognozira se stabilnije vrijeme. Mala do umjerena oblačnost usloviće u jutarnjim satima izraženiju svježinu. Tokom dana i pored više sunčani sati, maksimalne temperature trebale bi biti niže u odnosu na period godine u kojem se nalazimo.

Jutarnja temperatura uglavnom između 6°C i 11°C u Bosni, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 16°C do 22°C, u Hercegovini do 25°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

