Iz Senata SAD jasne poruke Rusiji i Kini, Dodiku, Bošnjacima i Hrvatima

Saslušanje je održano pod nazivom “Zapadni Balkan: Podržavanje mira i prosperiteta“, a u fokusu su bila dešavanja u Bosni i Hercegovini.

Na pitanja senatora odgovarali su: Gabriel Escobar, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan, te Lisa Magno, zamjenica pomoćnice administratorice u Birou za Evropu i Euroaziju USAID-a.

Prema riječima Sheheen, region je zabilježio „značajan napredak u miru, demokratiji i ravnopravnosti“, uključujući i to što Albanija i Sjeverna Makedonija čekaju na početak pregovora sa Evropskom unijom (EU), dok su obje zemlje i Crna Gora članice NATO-a. Ipak, navela je Shaheen, postoji i niz zabrinjavajućih dešavanja, prevashodno kada je riječ o BiH.

„Zato smo i organizovali današnje saslušanje i cijenimo što su nam se svjedoci pridružili. BiH se suočava sa neizvjesnom budućnošću jer lider bosanskih Srba Milorad Dodik želi da potkopa jedinstvenu vladu zalaganjem za odvajanje Republike Srpske, uz pokušaje da se povuče iz ključnih institucija jedinstvene države“, rekla je Shaheen. „Istovremeno, političke borbe za moć onemogućavaju funkcionisanje vlasti, a korupcija koči ekonomski razvoj i tjera mlade ljude da bježe iz zemlje.“

Ron Johnson, najviše rangirani član Pododbora iz reda Republikanaca, rekao je da saslušanje šalje snažnu poruku o zainteresovanosti SAD za region, bez obzira koja stranka je na vlasti u SAD i da Zapadni Balkan može računati na podršku.

Prvi se od svjedoka obratio Escobar, koji je govorio o snažnom partnerstvu SAD sa regionom:

„Evropa slobodna, cijela, prosperitetna i u miru ostaje u vitalnom interesu SAD i u srži naše politike. Zapadni Balkan je ključan za ovu viziju, iako njegov potencijal ostaje neispunjen. Bidenova administracija prepoznaje ovaj izazov i ostaje privržena ovom regionu, koji je istorijski, politički, kulturni i geografski nedeljiv deo Evrope. Naš dugogodišnji diplomatski angažman podržava punu integraciju Zapadnog Balkana u evroatlantske strukture. Jači Balkan, integrisan u jaču Evropu, čini jače transatlantsko partnerstvo.“

Kada je riječ o izazovima u BiH, Escobar je izjavio sljedeće: „Tekuća politička kriza i endemska korupcija štete njenim građanima i ugrožavaju regionalnu stabilnost, njene evroatlantske integracije i napredak postignut od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nastavljamo da jasno stavljamo do znanja svim liderima da su deeskalacija retorike i rješavanje razlika kroz ustavne procese jedini održivi putevi ka demokratiji. Zajedno sa našim evropskim partnerima, snažno smo angažirani s lokalnim akterima kako bismo pronašli puteve naprijed i napredovali na putu od Daytona do Brisela, uključujući i reforme korak po korak koje će koristiti svim građanima.U januaru je Ministarstvo finansija sankcionisalo Milorada Dodika i tv stanicu pod njegovom kontrolom koristeći novu nadležnost za sankcije na Zapadnom Balkanu. State Department je također uveo vizna ograničenja protiv korumpiranih zvaničnika u BiH. SAD će nastaviti da koriste sve dostupne alate da pozovu na odgovornost one koji blokiraju napredak regiona radi sopstvene finansijske ili političke dobiti.“

Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan istakao je iako je Dodik akter sa kojim je “teško raditi”, nije jedini koji pravi probleme.

“Naše aktivnosti su usmjerene prema njemu, a ne prema Srbima ili Republici Srpskoj. Osnovni problem u BiH nije etnonacionalizam nego korpucija. To je najkorumpiranija država na Balakanu i treća u Evropi, i to je najveći razlog za odlazak mladih, te najveća prepreka za euroatlantske intregarcije”, poručio je Gabriel Escobar.

On je u Kongresu pojasnio šta se treba uraditi kako bi se stabilizovala situacija u Bosni i Hercegovini.

“Rješenjem izborne reforme popraviti odnose između Bošnjaka i Hrvata i nastaviti dijalog kako bi se Srbi vratili u državne institucije. Također, spriječiti Dodika da nanese dodatnu štetu institucijama”, zaključio je Escobar tokom današnjeg svjedočenja u Kongresu SAD-a.

Istakao je da će Sjedinjene Države nastaviti da koriste sva raspoloživa sredstva kako bi strane koje blokiraju napredak regiona zarad sopstvene dobiti odgovarali.

“Regionalni napredak takođe ugrožavaju štetni spoljnopolitički i ekonomski uticaji Rusije i Kine. Rusija koristi svoju ulogu snadbevača energijom da bi primorala političare, podstakla korupciju i zaustavila potencijal razvoja. Takođe podržava etnonacionalizam koji deli i odvlači pažnju od bolje budućnosti. Narodna Republika Kina proširuje prisustvo izgradnjom infrastrukture kroz netransparentne i kredite i takozvane investicije. Promovisanje transparentnog upravljanja, ljudskih prava i međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima ostaće osnovni princip našeg angažovanja protiv destabilizujućih aktivnosti na Zapadnom Balkanu”, ukazao je Eskobar.

Lisa Magno, koja je u najvećoj mjeri govorila o načinima na koji USAID pomaže zemljama regiona, uključujući ekonomske inicijative, prekograničnu saradnju i borbu protiv korupcije, je govorila i o pomoći pravosudnim institucijama, obuci zvaničnika iz pravosuđa, te pomoći nezavisnim medijma, posebno istraživačkim novinarima.

Posebno je istakla rad na smanjivanju uticaja Rusije i Kine, između ostalog i borbom protiv dezinformacija.

„Tokom nedavnog putovanja Administratorice USAID-a Samanthe Power u BiH, ona je jasno stavila do znanja da mirna i prosperitetna budućnost za BiH zavisi od zajedničkog rada svih političkih lidera i građana na unapređenju reformi neophodnih da BiH postigne svoje demokratske i ekonomske aspiracije“, rekla je Magno tokom izlaganja.

Facebook komentari