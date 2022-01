Održan prvi yoga festival u Saudijskoj Arabiji: 1.000 ljudi vježbalo na otvorenom

Saudijski list “Arab News” objavio je da je u nedjelju organizovan prvi festival joge u Ekonomskom gradu kralja Abdulaha (KAEC), koji se nalazi na istoku zemlje na obali Crvenog mora.

Navedeno je da je oko 1.000 ljudi prisustvovalo događaju u Juman parku, a festival je organizovao Saudijski komitet za jogu.

Odrasli i djeca su imali odvojene instruktore joge, međutim, na ovom događaju pažnju je privuklo to da su zajedno vježbali muškarci i žene.

Događaj kojem su prisustvovale osobe od deset do 60 godina, trajao je oko osam sati.

Nawf al-Merrui, predsjednik Komiteta za jogu Saudijske Arabije, rekao je da je festival joge prvi događaj koji su organizovali na ovakav način i da ima za cilj promociju joge. prneosi “Radiosarajevo“.

Merrui je napomenuo da je potražnja za jogom u zemlji porasla posljednjih godina.

Otvoreni su mnogi joga centri i rade uz dozvolu Ministarstva sporta.

Radeći pod okriljem Olimpijskog komiteta Saudijske Arabije, Saudijski komitet za jogu osnovan je u maju 2021. godine.

