Preminuo njemački glumac Hardy Kruger, prepoznatljiv po ulozi u filmu “Bitka na Neretvi”

Njegov književni agent Peter Kaefferlein sa sjedištem u Hamburgu rekao je da je Kruger umro “iznenada i neočekivano” u Kaliforniji, gdje je živio sa svojom trećom suprugom, spisateljicom Anitom Park.

Publici na Balkanu je najpoznatiji po ulozi njemačkog pukovnika Kranzera u filmu “Bitka na Neretvi”.

Na njegovoj zvaničnoj web stranici u odjelu značajnih ličnosti s kojima se susreo istaknuta je fotografija sastanka s Josipom Brozom Titom koji je nakon premijere filma pohvalio njegov nastup.

Njegov šarm, dobar izgled i činjenica da je dezertirao iz nacističke vojske pred kraj Drugog svjetskog rata pomogli su Krugeru da dobije dalje uloge u vrijeme kada su Nijemci njegove generacije još uvijek bili pod sumnjom u inostranstvu.

Tijekom 1960-ih i 70-ih Kruger se pojavio u brojnim međunarodnim blockbusterima, glumeći zajedno s Johnom Wayneom u safari filmu “Hatari” (1962.) i “The Flight of the Phoenix” (1965.), u čijoj su zvjezdanoj ekipi James Stewart, Richard Attenborough i Peter Finch.

Kruger je glumio u britanskom filmu “The One That Got Away” iz 1957. o zarobljenom njemačkom pilotu borbenog aviona koji iscenira niz odvažnih pokušaja da pobjegne od saveznika i, kao što naslov sugerira, konačno uspijeva.

Također, pojavio se i u francuskom filmu “Les Dimanches de Ville d’Avray”, koji je osvojio Oscara za najbolji strani film 1963. godine. prenosi “Klix”.

