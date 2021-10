ŠESTOGODIŠNJU TAMARU UBILA ZMIJA IZ WC ŠOLJE! Otrovnica nanijela djetetu smrtonosni ugriz, RODITELJI ZATEKLI STRAŠAN PRIZOR!

Šestogodišnja devojčica Tamara Abdul Rahman iz Saudijske Arabije umrla je u mukama nakon što se u kupatilo njene porodične kuće uvukla otrovna zmija i ujela je nakon čega djetetu nije bilo spasa.

Nakon napada zmije roditelji su hitno odveli dijete u Azir centralnu bolnicu u gradu Abi, ali iako joj je stanje isprva bilo stabilno, ono se naglo pogoršalo, pa joj nije pomoglo ni premještanje na intenzivnu njegu.

– Bila je toliko srećna što se konačno vraća u školsku klupu i što će vidjeti drugove nakon što su u zemlji ukinute epidemiološke mjere – ispričao je Tamarin očajni otac, otkrivši da je zastrašujuća životinja bila u WC šolji i da je zato djevojčica nije primijetila sve dok je ona nije ujela.

– To je bila Allahova želja – dodao je on kratko i istakao kako nikad ne bi ni sanjao da će zmija ući u kuću, posebno u gradu Abi gdje one nisu tako česti “posjetioci” kuća.

– Umrla je ikao su ljekari učinili sve za nju. Vjerujem u Alaha i zadovoljan sam sa svim što nam je namijenio – istakao je djevojčicin otac.

Inače, Saudijska Arabija je poznata kao stanište mnogobrojnim vrsta zmija i otrovnica i neotrovnica. Prošle nedjelje je jedan muškarac oslepio od posljedica ujeda koji mu je zadala crna kraljevska kobra. Ona ga je ugrizla dvaput i ljekari su mu rekli da je imao mnogo sreće što je preživio jer ta vrsta zmije u sebi ima dovoljno otrova da ubije 20 muškaraca odjednom.

Takođe, prošlog mjeseca je jedan Saudijac, koji je tvrdio da je otporan na zmijski otrov, umro nakon što ga je ujela crna kobra, prenosi Republika.

