Rebić objavio najnovija saznanja: Evo koliko je vremena ubica proveo sa Đokićima

Direktor policije Vladimir Rebić izjavio da je ubistvo porodice Đokić dugo i dobro pripremljeno i da je zločin bez ikakve sumnje motivisan koristoljubljem.

– Utvređeno je da izvršilac, ili više njih, prije nego što se odlučio na zločinački korak nabavio benzin očigledno spremajući se unaprijed da spaljivanjem uništi i vozilo i žrtve – rekao je direkor policije za današnju Politiku.

– U ovom trenutku, jer tek treba da bude urađena i obdukcija posmrtnih ostataka stradalih, zbog ugljenisanosti još se ne može govoriti o načinu na koji su članovi porodice Đokić ubijeni – dodao je on. prenosi novi

Rebić je naveo da je njihova smrt nastupila poslije ponoći između nedelje i ponedeljka, između 24 minuta posle ponoći i dva sata i pet minuta.

– To je vrijeme kada je njihov automobil prvi odnosno drugi put, viđen na snimku video-nadzora na glavnoj asfaltiranoj saobraćajnici koja povezuje moravska sela. Put nasipom od Moravca do Tešice veoma je loš i dug oko osam kilometara i sigurno je da je vožnja njime bila duga, najmanje pola sata. To znači da je ubica sa žrtvama proveo skoro sat i po i da je imao dosta vremena za izvršenje i prikrivanje zločina – rekao je Rebić.

Podsjetimo, tročlanoj porodici svaki trag izgubio se u noći između nedjelje i ponedjeljka kada su iz Moravca, gdje su proveli dan s Goranovom majkom, oko ponoći krenuli ka svom stanu u Aleksincu.

