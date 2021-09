EU i SAD započinju nove trgovinske pregovore

Vijeće za trgovinu i tehnologiju (TTC), koje su osnovale Europska komisija i američka vlada nakon summita u Bruxellesu u junu, sastat će se po prvi put na razini šefova ove srijede. Dva najveća demokratski upravljana ekonomska područja u svijetu žele zajedno raditi u ovom vijeću kako bi zajednički postavili standarde, ojačali inovacije, investicije i trgovinu. Prošle godine obujam trgovine iznosio je 556 milijardi eura ili 42 posto svjetske trgovine.

Sastanak Vijeća za trgovinu i tehnologiju bio je nekoliko dana upitan jer su se članice EU Francuska i SAD borile oko projekta naoružanja podmornica s Australijom. Međutim, američki predsjednik Biden i francuski predsjednik Macron uspjeli su otkloniti diplomatske iritacije i snažne sumnje u američku pouzdanost, barem u onoj mjeri u kojoj trgovinski pregovori mogu započeti.

Prevazići Trumpa

Za dvije povjerenice EU Margrethe Vestager (Odjel za digitalnu Europu) i Valdisa Dombrovskisa (Odjel za gospodarstvo) razgovori su jednostavno previše važni da bi propali zbog spora između Pariza i Washingtona. “Imamo zajedničke demokratske vrijednosti i želimo ih pretočiti u konkretne mjere s obje strane Atlantika”, izjavila je Margrethe Vestager još u junu. U usporedbi s destruktivnim godinama pod predsjednikom Trumpom, ovo je veliki korak naprijed. Trump je prekinuo službene pregovore između EU-a i SAD-a o sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini i ulaganjima (TTIP), koji su trajali godinama, bez rezultata u 2017.

Nema ugovora o slobodnoj trgovini

Diplomati EU-a koji su pripremili novu rundu razgovora inzistiraju na tome da se ne radi o nastavku pregovora o TTIP-u samo na druge načine. Cilj nije formalni sporazum, navode diplomate. Ipak, treba riješiti trgovinske sukobe oko čelika, aluminija, carinskih i kaznenih tarifa koje su još postojale iz Trumpovih vremena. No problem neće biti riješen, vjeruje ekspert za pitanja trgovine Peter Chase iz think tanka njemačkog Marshall fonda u Bruxellesu. Američka vlada bi to mogla riješiti izvan novog vijeća. “Pravi problem je u tome što obje strane nemaju viziju kamo otići. Stoga će se ciljati na nešto što je manje od TTIP-a.” Cilj prvog kruga, koji se sastoji od deset radnih skupina o temama poput umjetne inteligencije, digitalnih proizvodnih lanaca i opskrbe sirovinama, treba biti konkretni programa rada čiji rezultati i standardi se trebaju postići.

Demokracije bi trebale strateški surađivati

Američki državni tajnik Anthony Blinken postavio je ambiciozne ciljeve za Vijeće za trgovinu i tehnologiju. Namjera je također ojačati i razgraničiti zapadne demokracije i njihova gospodarska područja od autokracija. U glavnom govoru u julu, Blinken je pozvao demokracije da brane vodeće pozicije u digitalnim inovacijama, da postave standarde za primjenu i regulaciju umjetne inteligencije, na primjer, te da jamče otvoren i siguran Internet. Kina i Rusija, s druge strane, koristile bi nove tehnologije za hakerske napade i masovni nadzor.

Poluvodiči u nedostatku

Važan dio pregovora bit će oko proizvodnje poluvodiča. Danas se 80 do 90 posto njih uvozi iz Azije i trenutno je nedovoljno iz različitih razloga da je proizvodnja automobila u Europi morala biti smanjena. „SAD i EU trebale bi razviti zajedničku strategiju za razvoj i proizvodnju računalnih čipova”, rekao je povjerenik EU za industriju Thierry Breton na upit DW-a: “Stavit ćemo na stol što želimo. Oni će staviti na stol što oni žele. Tada ćemo vidjeti što ima smisla, posebno za Europu, naravno”, kaže Breton. Međutim, SAD i EU također su konkurenti na svjetskom tržištu. Obojica žele predstaviti “zakon o čipovima” koji bi trebao osigurati pristup vitalnim poluvodičima za odgovarajuća gospodarska područja.

Sigurnost u fokusu

EU i SAD žele se dogovoriti o zajedničkim pravilima za strateški važna ulaganja iz Kine na odgovarajućim tržištima. Preuzimanja trebaju biti provjerena sa sigurnosnih aspekata. Bit će raspravljano o zajedničkom testiranju proizvoda koji bi se mogli koristiti kao oružje (dvostruka uporaba) i kontroli izvoza osjetljive visoke tehnologije. Osim toga, radne skupine se bave kontrolom i oporezivanjem velikih internetskih tvrtki, održivom opskrbom energijom i tehnologijama relevantnim za klimu. “Ako SAD i Europa doista iskoriste novo vijeće za stvaranje veze između nacionalne sigurnosti i gospodarske snage, tada se može pojaviti nešto važno. No, za to će trebati vremena”, kaže Peter Chase iz njemačkog think thank instituta „German Marshall Fund” u Bruxellesu.

Domaćini konferencije, američka ministrica privrede Gina Raimondo i povjerenica za trgovinu Katherina Tai, su za mjesto održavanja konferencije odabrale Pittsburgh. Grad u američkoj državi Pennsylvania nekada je bio dom teške industrije, a pretvorio se u središte novih tehnologija i digitalne ekonomije, prenosi DW.

