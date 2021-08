I zadnje uporište pokreta otpora protiv talibana pred padom? ‘U toku su pregovori o predaji, časnoj kapitulaciji…‘

Posljednje afganistansko uporište u borbi protiv talibana, dolina Panjšir, pred padom je i priprema se sporazum o predaji. Borci nemaju dovoljno resursa, vojne snage ni međunarodne potpore kako bi se suprostavili novom režimu, javlja Daily Telegraph čiji je novinar tu informaciju dobio od najbližeg suradnika vođe pokreta otpora.

Protutalibanske snage u Panjširu predvodi Ahmed Massoud, sin čuvenog afganistanskog vojskovođe, no položaje smještene oko 160 kilometara od zauzetog Kabula sve je teže braniti sa svega nekoliko stotina vojnika, komandosa i pilota. U Panjširu je i afganistanski potpredsjednik Amrullah Saleh, koji se sada, nakon bijega Ashrafa Ghanija u egzil, predstavlja kao legitimni lider Afganistana, no to iz dana u dan djeluje kao sve veća tlapnja.

U svom prvom razgovoru za medije od pada Kabula 32-godišnji Massoud prošlog je tjedna za Telegraph rekao kako će se njegove okružene snage “boriti do posljednjeg daha”. No, njegov najbliži suradnik koji je poželio ostati anoniman rekao je sada za isti britanski list kako je to ipak daleko od istine te da Massoud samo traži način kako da časno kapitulira, bez poniženja, prenosi jutarnji.

