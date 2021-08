Amerikanci preuzimaju kontrolu nad haotičnim aerodromom u Kabulu

Očevici kažu da je najmanje troje civila poginulo u zračnoj luci koji osiguravaju američki vojnici. Nejasno je jesu li ustrijeljeni ili su stradali u stampedu.

Nakon otkazivanja redovnih letova u zračnoj luci su zaglavile stotine stranaca i Afganistanaca. Istovremeno, SAD i druge zemlje pokušavaju evakuirati svoje osoblje i saveznike.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx

— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021