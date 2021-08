U Gvineji otkriven visokozarazni i vrlo opasni virus Marburg

Marburški virus ima potencijal da se “široko proširi”, rekao je Moeti. Stoga se mora brzo zaustaviti.

Prema WHO -u, virus Marburg se prenosi na ljude voćnim šišmišima. Prijenos s čovjeka na čovjeka događa se, između ostalog, direktnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaražene osobe, ali i površinama. prenosi klix

Simptomi Marburške groznice uključuju visoku, hemoragičnu groznicu i jaku glavobolju. Prema WHO -u smrtnost je do 88 posto. Odobrene vakcine protiv virusa Marburg još ne postoje, piše Spiegel.

Ista porodica patogena kao i virus ebole

Gvineja je prije samo dva mjeseca proglasila izbijanje ebole. Marburgški virus potječe iz iste porodice patogena kao i virus ebole. Prema WHO -u, rizik od epidemije virusa Marburg u zemlji i regiji je “visok”, ali “nizak” u cijelom svijetu.

Prema Moetiju, SZO radi s nacionalnim zdravstvenim vlastima na odgovarajućim mjerama za suzbijanje virusa. Pritom se nadovezuje na “iskustvo i stručnost Gvineje u suočavanju s ebolom, koja se prenosi na sličan način”, rekao je Moeti.

Gvinejska vlada je potvrdila slučaj. Moeti je pohvalio “budnost i brze istrage” zdravstvenih vlasti.

Prema WHO -u, virus je otkriven kod pacijenta koji je umro 2. avgusta u selu u prefekturi Gueckedou na jugu Gvineje. Najnovija epidemija virusa ebole također se dogodila u ovoj prefekturi. Regija graniči s Liberijom i Sierra Leoneom.

Prema WHO -u, muškarac je 25. jula razvio simptome i liječio se u lokalnoj bolnici. Patio je od groznice, glavobolje, iscrpljenosti, bolova u stomaku i krvarenja desni. Nakon pogoršanja simptoma, medicinski tim je poslan u kliniku. Muškarac je umro sedmicu nakon što su se pojavili prvi simptomi. Uzorci uzeti nakon njegove smrti u početku su bili negativni na ebolu, ali su zatim bili pozitivni na virus Marburg.

Tim od deset stručnjaka WHO -a već je na licu mjesta kako bi podržao nacionalne zdravstvene vlasti u hitnim mjerama i proveo daljnja ispitivanja na populaciji.

Uočeno 155 kontakt osoba

Prema WHO-u, troje rođaka preminulog i jedan član medicinskog osoblja identificirani su kao visokorizični slučajevi te se prati njihovo zdravlje. Osim toga, identificirali bi se i drugi kontakti tog čovjeka, te bi se istražilo gdje je čovjek mogao biti zaražen.

Vlada Gvineje je saopćila da se dnevno prati ukupno 155 kontakata. Od početka istrage 4. augusta nije bilo više sumnjivih slučajeva virusa Marburg.

Prema WHO-u, prekogranični nadzor se također pojačava kako bi se mogući daljnji slučajevi mogli brzo identificirati. Susjedne države Gvineja stavljene su u stanje pripravnosti.

Prošle godine u Gvineji je došlo do izbijanja ebole, za koju je WHO proglasila da je završena sredinom juna. Dvanaest ljudi umrlo je u Gvineji u vezi s izbijanjem ebole.

Gvineja ima krhki zdravstveni sistem koji je dodatno opterećen epidemijama bolesti i pandemijom Covid-19.

Većina slučajeva marburške groznice do sada je zabilježena u Ugandi. U Angoli je bilo velikih izbijanja 2005. godine i u Demokratskoj Republici Kongo od 1998. do 2000. godine.

