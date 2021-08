Napadači izrešetali frizerski salon u Njujorku

Pucnjava se dogodila u opštini Korona, a ranjeno je osam muškaraca i dvije žene, starosti između 19 i 72 godine i oni su hospitalizovani, a prema informacijama policije, niko nema povrede opasne po život, javlja AP.

Najteže je ranjena osoba koja je pogođena u stomak, dodala je policija, koja je otkrila da su napadači došli pješke do mjesta napada, ali su potom pobjegli na mopedima, koji su ih spremni čekali sa vozačima.

Sva četvorica su nosila dukserice sa kapuljačama, dodaje se. prenose “Nezavisne“.

Trojica od ranjenih su pripadnici Trinitariosa, ulične bande iz Dominikanske Republike, i vjeruje se da su oni bili mete, dodaje policija.

“Ovo je bio koordinisan napad, što je neprihvatljivo i mora da prestane”, rekao je jedan od policajaca koji radi na slučaju.

Zasad nema uhapšenih, a policija je navela da će pustiti fotografije i video snimke sa mjesta pucnjave.

🚨WANTED for ASSAULT: On 7/31/21 at approx. 10:41 PM, in front of 97-07 37 Ave in Queens, two males displayed firearms and shot into a crowd striking 10 people, then 2 additional suspects picked them up on scooters and fled. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/kepo3L6i0b

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 1, 2021