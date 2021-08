Drama na aerodromu u Tokiju, sprinterica preklinje za pomoć: “Žele me oteti”

Cimanovskaja je za Reuters rekla da se ne planira vratiti u Bjelorusiju te da je na aerodromu Haneda u Tokiju potražila pomoć japanske policije kako se ne bi morala ukrcati na let na koji su je pokušali strpati dužnosnici BOO-a.

“Neću se vratiti u Bjelorusiju”, rekla je Reutersu preko aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Cimanovskaja je rekla da su joj treneri u nedjelju upali u sobu i rekli da se počne pakovati. prneosi “Radiosarajevo“.

Cimanovskaja je u ponedjeljak, 2. augusta, trebala nastupiti u prvom krugu kvalifikacija za utrku na 200 metara. U četvrtak, 5. augusta, trebala je nastupiti u prvom krugu kvalifikacija za štafetu 4×400 metara.

Međutim, atletičarka tvrdi da su je dužnosnici BOO-a za štafetu 4×400 prijavili suviše kasno te tek nakon što se ispostavilo da drugi članovi tima neće moći nastupiti jer se nisu podvrgnuli dovoljnom broju testova na doping.

“Neke naše atletičarke nisu doputovale u Tokiju kako bi se takmičile u štafeti 4×400 metara jer nisu imale dovoljno testova na doping”, rekla je Cimanovskaja za Reuters s aerodroma Haneda.

“Trener me dodao u ekipu za štafetu bez da me pitao i ja sam o tome javno progovorila. Glavni je trener nakon toga došao k meni i rekao mi da su više instance naredile da me uklone.”

BOO nije komentirao navode Cimanovskaje.

Atletičarka se trenutno nalazi na aerodromu Haneda, a bjeloruski novinar Tadeusz Giczan tvrdi da Cimanovskaja traži azil u Austriji.

Giczan tvrdi da su državni mediji već počeli napadati Cimanovskaju koja je u petak kritizirala vodstvo atletskog tima Bjelorusije.

“Mediji pišu da Kriscinu Cimanovskaju, koja je javno kritizirala režim i sportske dužnosnike, iz Tokija šalju u Bjelorusiju. Naočigled su je predstavnici bjeloruske atletske reprezentacije odveli na aerodrom. Ovo liči na otmicu”, napisala je na Twitteru novinarka Hana Ljubakova iz Minska.

Ljubakova je kasnije objavila video na kojem se može vidjeti da je Cimanovskaja na aerodromu Haneda.

“Do aerodroma su je dopratila dva člana bjeloruske sportske delegacije. Ona je sada s policijom i volonterima. Kada su je pitali boji li se otputovati u Bjelorusiju, ona je rekla ‘da'”, dodala je Ljubakova.

Cimanovskaja je rekla da se u aerodromu Haneda nalazi u blizini japanske policije te da je pokušala stupiti u kontakt s bjeloruskom dijasporom u Japanu kako bi mogla napustiti aerodrom.

Japanska policija za sada nije komentirala incident.

⚡️Video from Kristina Timanovskaya from the airport

Kristina Timanovskaya stated that she plans to apply for asylum in #Europe.

Volunteers and police are already working with Kristina#Belarus pic.twitter.com/lwcNjoFQ4H

— NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2021