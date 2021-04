Palmer o visokom predstavniku: Christian Schmidt ima podršku SAD-a

Rusija je protiv ostanka visokog predstavnika u državi. Da li će SAD podržati kandidaturu Christiana Schmidta za novog visokog predstavnika?

Palmer o visokom predstavniku

SAD su konzistentno jedan od najvećih izvora podrške u Uredu visokog predstavnika. I u ulozi koju igra. Mislimo da je Schmidt odličan kandidat. On ima našu podršku. Nadamo se da ćemo s njim sarađivati na poziciji visokog predstavnika. Jako dugo poznajem Christiana Schmidta. On je čvrst političar koji jako mnogo zna o Zapadnom Balkanu.

Naš cilj je da se jednog dana zatvori OHR. Voljeli bi smo da vidimo kraj mandata OHR-a, ali to traži potpunu implementaciji plana “5+1”.

Znači, Schmidt će biti novi visoki predstavnik?

Pazite. To je na Upravnom odboru PIC-a. Ako dođe do izbora, Schmidt će za kandidaturu imati podršku SAD-a. Ne mogu govoriti u ime Upravnog odbora.

Visoki predstavnik godinama najavljuje donošenje zakona o negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca. Hoćete li podržati stav da dužnosnici NSRS-a, koji ne podrže povlačenje povelja ratnim zločincima, budu izloženi sankcijama?

Negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca su trikovi koje političari koriste za skretanje pažnje javnosti sa bitnih stvari. Ono što je stvarno bitno je da se osigura odgovorna i transparetna vlast koja će pomoći BiH da ide naprijed. Negiranje genocida je strašna stvar. To uništava povjerenje. Potkopava solidarnost među građanima. SAD imaju drugačiju pravnu tradiciju od Evrope. Da tako kažem. Prava iz Prvog amandmana su duboko usađena u našu političku kulturu. Tako da proglašavanje neke vrste govora nezakonitim – to nije instrument koji je nama dostupan. Niti je on posebno vrijedan instrument.

Evropska tradicija

Evropska tradicija je drugačija. Ali, protuotrov za govor mržnje. Protuotrov za negiranje genocida nije to proglašavati nezakonitim. Već je govoriti istinu. Kao i govor koji promoviše povjerenje i zajedničko poimanje budućnosti. Umjesto da se bude duhovi prošlosti. piš e”N1“.

Ali duhovi prošlosti uznemiruju ljude u ovoj zemlji. Niste odgovorili na pitanje hoće li SAD uvesti sankcije?

Ono što bi smo mi željeli vidjeti je uvjeravanje lidera na svim stvarima da se prestane sa veličanjem ratnih zločina. Dodik kada je povukao ime Radovana Karadžića sa Studentskog doma na Palama je napravio korak u pravom smjeru. Još ima mnogo posla. Ta zloupotreba prošlosti je ozbiljno pitanje za SAD. Kao i za EU.

Dijalog Beograda i Prištine. Bio je najavljen za maj, ali je kosovski premijer Kurti kazao da se tada neće desiti. Objavljen je “non-paper” i o Kosovu.

Ti “non-paperi” stvarno ne znam odakle dolaze. Niti kakvu ulogu mogu imati u procesima. Ja ću ih samo ignorisati. SAD bezrezervno podržavaju dogovor Prištine i Beograda koji bi doveo do potpune normalizacije njihovih odnosa. Vjerujemo da bi se to trebalo temeljiti na njihovom uzajamnom priznavanju. I da Srbija prizna Kosovo kao susjeda, a ne kao vlasništvo. Da Kosovo prizna Srbiju kao susjeda sa kojim želi razvijati najbolje moguće odnose. Ali to nije nešto za šta može uslove diktirati neko drugi. Nego Beogard i Priština sami. Oni trebaju to između sebe ispregovarati. Mi smo u partnerstvu sa Lajčakom i EU. Taj dogovor bi dao doprinos regionalnom miru i prosperitetu.

Poruka za kraj

Vaša poruka ljudima u regiji koji su zabrinuti?

Moja poruka je jednostavna. Sjedinjene Države su predane Zapadnom Balkanu. Mi smo decenijama podjednako predani. Ostajemo u ovom partnerstvu. Mi smo vaši zagoravači. Prijatelji. Vaši saveznici. Naša vizija Zapadnog Balkana je vaša vizija. Evropska budućnost ove regije, članstvo u EU i članstvo ili blisko parnerstvo sa NATO- om. To je vizija mira, stabilnosti i prosperiteta. Gdje mladi ljudi u regiji mogu graditi dom. Da mogu školovati porodice. Da znaju da će vlast raditi na svjetlijoj budućnosti. SAD će biti sa vama svaki korak toga puta.

Kad vas možemo očekivati u Sarajevu ili na Balkanu?

Nadam se vrlo brzo. Nadam se da ću uskoro moći sjesti u avion, preletjeti Atlantik i sresti se sa jako mnogo prijatelja tu.

