Strašni prizori iz Kine: Sibirski tigar napao čovjeka i razbio staklo na autu

Nakon ovog strašnog događaja stanovnici sela Heilongjiang upozoreni su od strane lokalnih vlasti da ostanu u svojim kućama.

Pogledajte snimak tigra koji nevjerovatnom brzinom trči prema automobilu, a kojeg je objavio na svom Twitter profilu kineski People’s Daily.

Na kraju snimka se vidi i razbijeno automobilsko staklo prilikom tigrovog skoka. prenosi “Radiosarajevo“.

A Siberian tiger at large in a village of NE China's Heilongjiang: The tiger reportedly injured a villager and smashed a car window on Friday. Local authorities have warned villagers to stay indoors and planned to catch the tiger with tranquilizer as of press time. pic.twitter.com/gDRAlsFKmw

— People's Daily, China (@PDChina) April 23, 2021