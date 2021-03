Tresla se Austrija: Jak zemljotres kod Beča

Zemljotres magnitude 4,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Austriju, javlja Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

Potres je zabilježen 45 kilometara jugozapadno od bečkog okruga Faforiten.

Prema podacima EMSC, zemljotres je bio na dubini od 10 kilometara, prenosi “Objektiv“.

M4.9 #earthquake (#Erdbeben) strikes 50 km S of #Vienna (#Austria) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/KqCPu8mQg4

— EMSC (@LastQuake) March 30, 2021