Blokada Sueckog kanala još jedan udarac na globalnu trgovinu

Stručnjaci procjenjuju da bi, ukoliko blokada Sueckog kanala potraje, to moglo da se odrazi na dodatni skok cijene nafte.

Brod “Ever Green”, dugačak 400 metara i težak više od 219.000 tona koji plovi pod panamskom zastavom, krenuo je iz Azije ka Roterdamu, a nasukao se u utorak pod naletom vjetra kada je prošao južni ulaz u Suecki kanal.

Bjornar Tonhaugen, šef službe za tržište nafte norveške konsultantske kuće u oblasti energetike Ristad enerdži, izjavio je da nasukani brod zbog svoje masivnosti poremetio tok sirove nafte i proizvoda koji se transportuju kroz Suecki kanal.

On je ukazao da to utiče na cijenu nafte s obzirom da proizvod neće stići do kupca onoliko brzo koliko je bilo očekivano.

Prema Džetu Mekandelsu, izvršnom direktoru lanaca snabdijevanja i pružanja logističkih usluga “Projekta44”, ovaj slučaj predstavlja još jedan udarac za globalnu trgovinu.

“Brod je napravio blokada u oba smjera do te ključne trgovinske rute između Azije i Evrope. Ukoliko ne budu uspjeli da ga izvuku tegljačima, moraće da skidaju kontejnjere kako bi olakšali teret i mogli da preusmjere plovilo”, naveo je on.

U međuvremenu, kompanija koja radi na pomijeranju broda upozorila je danas da će možda biti potrebno nekoliko nedjelja da ga oslobode.

Suecki kanal povezuje Sredozemno i Crveno more i najkraća je pomorska veza između Azije i Evrope.

Kanalom otvorenim 1869. prolazi oko 10 odsto međunarodne pomorske trgovine.

​Gotovo 19.000 brodova prošlo je njim prošle godine, a kanal je ključni izvor prihoda za Egipat koje je prošle godine doneo 5,61 milijardu dolara,pišu Nezavisne

Facebook komentari