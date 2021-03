Zemljotres potresao Njemačku

Kako javlja EMSC, bio je jačine 3,6 prema Richteru.

Njegov epicentar bio je udaljen 12 kilometara od Albastadta, te 23 kilometra od Reunllnena.

Za sada nije poznato da li je bilo povrijeđenih.

Jedan od građana na stranici EMSC je napisao:

“Naša se kuća jako tresla“.

Nekoliko osoba je napisalo da se radilo o manjem potresu, piše “Radio Sarajevo“.

Felt #earthquake (#Erdbeben) M3.6 strikes 24 km SW of #Reutlingen (#Germany) 4 min ago. Please report to: https://t.co/1JIhUNvP0z pic.twitter.com/zeBX2o56X5

— EMSC (@LastQuake) March 21, 2021