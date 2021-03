Prevario prvu i jedinu pred brak: Zaključala ga, uzela telefon i ovako ga 2 mjeseca kažnjavala

Stjuardesa Nikol Denison (29) iz predgrađa Tampe na Floridi uhapšena je sredinom jula prošle godine zbog nasilništva nad partnerom, prenosi “Objektiv“.

Prije dvije sedmice ponovo je pritvorena i to zbog mnogo gorih postupaka prema vjereniku.

Nikol je u julu prošle godine uhvatila partnera da je vara kada se neplanirano vratila kući jer su ukinuli let na kojem je trebala da bude. Nakon što je istjerala švalerku napolje, uzela je partnerovu gitaru i njom ga je snažno udarila u leđa a onda ga je pesnicom udarila u oko.

Partner ju je prijavio policiji, pa je morala da provede noć u pritvoru i kasnije uz novčanu kaznu odradi 120 sati dobrotvornog rada u Tampi.

Sada se dogodila još gora stvar – Nikol se u septembru pomirila sa muškarcem kod koga je u novembru, poslije prosidbe, pronašla u telefonu slike neke nepoznate žene.

Nikol ga je prvo zaključala u jednu prostoriju a onda se dva mjeseca iživljavala nad njim kako bi mu, prema njegovom kazivanju “za sva vremena izbila iz glave druge žene”.

“Nisam smio ni u toalet. Davala mi je kroz prozor neku veću nošu za djecu da obavljam nuždu, a preko prozora sam i jeo tako što mi je davala obroke na poslužavniku. Nisam mogao napolje. Sa spoljne strane prozora stavila je neku šipku zaprijetivši mi da će me ubiti ako pokušam da pobjegnem. Kupila je i pištolj, poslije sam saznao da je slagala za to. Cilj joj je bio da zaboravim na druge žene. Zato mi je i uzela telefon i potpuno je sve obrisala iz njega, sve podatke i kontakte. Zna da mi je bila prva u životu, dugo smo zajedno, više od 10 godina. Kaže da iako je stjuardesa nikad me nije prevarila, za šta joj nimalo ne vjerujem”, rekao je njen partner.

Komšije iz susjednih kuća primijetile su da se nešto čudno dešava kod Nikol u kući, ali nisu reagovale sve dok jedno popodne nisu videjle muškarca iz zaključane sobe kako im maše i sugeriše da zovu pomoć.

Nikol je u međuvremenu dobila otkaz u Allegiant Air avio-kompaniji i čeka je sudski proces, kao i potencijalna kazna od tri godine zatvora.

Naravno, od braka sa muškarcem koga je u kući držala poput taoca nema ništa.

Facebook komentari