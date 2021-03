Djevojčica provjerila da li roditelji spavaju, pa ušla kod sestre u sobu: Ulicom se samo prolomio vrisak

Četrnaestogodišnja Kler Miler iz Manhajm Taunšipa u Pensilvaniji uhapšena je zbog ubistva pet godina starije sestre Helen, piše “Objektiv“.

Kler je Helen ubila na spavanju, nakon što je očigledno brižljivo isplanirala porodično krvoproliće.

“Ubila sam sestru. Dođite odmah!”, vikala je Kler policiji preko telefona.

Kada su policajci došli na lice mjesta zatekli su haos u kući. Roditelji su bili van sebe – otac je plakao, a majka pod lijekovima vrištala. Pola komšiluka iz ulice izašlo je na ulicu poslije njenog zapomaganja za Helen. Na pantalonama Kler Miler nalazile su se mrlje od krvi.

Ovo je jako neobičan slučaj koji ćemo raditi. Djevojčica je s jedne strane bila uračunljiva jer je tačno znala kako treba da postupi poslije ubistva pošto nas je pozvala i to dok su roditelji još spavali. S druge strane, po svemu ostalom dijelovala nam je neuračunljivo. Priznala je da je čekala da otac i majka zaspu, a onda je otišla u kuhinju, uzela najveći nož i izbola sestru po vratu i grudima dok je spavala”, rekli su lokalni policajci za TV stanice u tom dijelu Pensilvanije.

“Mislim da nikada u životu nisam ovako nešto doživio”, dodao je policajac Tom Rudzinski za WHTM-TV.

Veliki broj komšija našao se napolju u 1 ujutro, kada je vršen uviđaj.

“Ovako nešto nije moglo da se zamisli da će se ikada dogoditi u ovom kraju. To je bila mirna i povučena porodica. Ni sa kim od nas nisu se družili, ali nisu ni pravili nikada nikakve ekscese”, rekla je Sara Delajla, jedna od prvih komšinica Milerovih.

Kler Miler još je u pritvoru do početka suđenja.

14-year-old charged with killing sister in Lancaster County early this morning. Claire Miller is being transported to Lancaster County Prison after being arraigned.https://t.co/3hPBuzHI4d pic.twitter.com/EsX2f8Pz42

— Harri Leigh (@Harri_Leigh) February 22, 2021