Australski stručnjak: Zaustavljanje vakcinacije AstraZenecom je pretjerana reakcija

“Ne možete ignorisati ove događaje, ali mislim da je to pretjerana reakcija”, rekao je Peter Collignon, stručnjak za zarazne bolesti.

Generalno u populaciji bude 100 slučajeva krvnih ugrušaka na 100.000 stanovnika i čini se da stopa krvnih ugrušaka kod ljudi koji su primili vakcinu AstraZenece nije veća od te.

Profesor Collignon rekao je da će u bilo kojem programu masovnog vakcinisanja neki ljudi imati zdravstvenih problema koji nisu nužno posljedica primanja vakcine. “Dakle, vidjet ćemo sve, od srčanog udara, moždanog udara do plućne embolije i moramo na to pripaziti, ali generalno se čini da ovo nije iznad onoga što biste očekivali s obzirom na to da su već dati milioni doza”, naglašava on.

Naglasio je da nije bilo dokaza o povećanim krvnim ugrušcima u ispitivanjima treće faze vakcine AstraZenece.

Evropska agencija za lijekove (EMA) rekla je da koristi od vakcine AstraZenece i dalje premašuju rizik.

“Trenutno nema naznaka da je vakcinisanje uzrokovalo ova stanja koja nisu navedena kao nuspojave ove vakcine”, rekli su iz agencije.

“Vakcina se može nastaviti primjenjivati dok traje istraga slučajeva tromboze”, dodaje se.

Iz agencije su istakli da je bilo 5 slučajeva povezanih s ugrušcima među 5 miliona evropljana koji su dobili vakcinu.

Jedna osoba u Austriji umrla je od krvnih ugrušaka, a druga je hospitalizirana zbog začepljenja u plućima nakon primanja doza iz određene serije vakcina AstraZenece. Danska je obustavila vakcinisanje na dvije sedmice nakon što se 60-godišnjakinji, koja je dobila dozu AstraZenece iz serije koja se koristi u Austriji, stvorio krvni ugrušak te je umrla.

Neke zemlje EU naknadno su suspendovale ovu seriju kao mjeru predostrožnosti, dok je EMA provodila istragu. Italija je također zaustavila upotrebu AstraZenece nakon što su dva muškarca umrla na Siciliji, međutim te doze nisu iz austrijske serije.

Norveška, Island, Estonija, Litvanija, Luksemburg i Latvija također su zaustavile vakcinaciju dok se istraga nastavlja.

Stručnjakinja za vakcine Kylie Quinn rekla je da povećano zgrušavanje nije bilo potencijalno pitanje prilikom uvođenja ove vakcine u Velikoj Britaniji.

“Biološki, ne znam zašto bi postojala veza između ugrušaka i ove specifične vakcine”, rekla je.

Profesor Collignon rekao je da je važno pratiti uvođenje vakcine u smislu ozbiljnih nuspojava, kako bi se utvrdilo je li iznad onog što biste očekivali vidjeti u općoj populaciji.

“Desetine miliona doza vakcine date su širom svijeta, pa ako postoji povezanost s krvnim ugrušcima, što je sumnjivo, to je prilično rijetka nuspojava u odnosu na posljedice samog Covida-19” rekao je on.

Stručnjaci su rekli da je potrebno istražiti bilo kakvu očiglednu skupinu nuspojava, ali to ne znači da je uzrok sama vakcina.

Stephen Evans, profesor farmakoepidemiologije na Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu, rekao je da je razuman pristup bio osigurati da “ravnoteža koristi i rizika ide u korist vakcine”.

“Ovo je superoprezan pristup zasnovan na nekim izolovanim izvještajima u Evropi. To je posebno tačno kada znamo da je bolest Covid-19 vrlo snažno povezana sa zgrušavanjem krvi, te je stotine, ako ne i hiljade smrtnih slučajeva uzrokovano zgrušavanjem krvi,” zaključio je Evans. prenosi “Klix“.

