Upoznale su se na poslu, zbližile, a onda je uslijedilo šokantno iznenađenje! Bile su spremne na sve, samo ne na ovo

Kasandra je na ruci imala tetoviranu zastavu Dominikanske Republike, a čim je Đulija to primijetila, rekla joj je kako potiče odatle i da je kao malu usvojila porodica iz Konektikata. Kasandra je iznenađena, dodala da je priča o njenom porijeklu gotovo identična, pa su vrlo brzo postale bliske prijateljice, piše “San”.

Sve više vremena su provodile zajedno, a ljudi su nerijetko komentarisali kako su fizički slične. To su primijetile i one same, pa su odlučile da pogledaju dokumentaciju o usvojenju, ali nažalost papiri se nisu podudarali. Ime majke, prezime i mjesto rođenja bili su različiti.

Prošlo je nekoliko godina, kada je Kasandra odlučila da posjeti svoju biološku porodicu u Dominikanskoj Republici i nakon nekoliko razgovora sa njima saznala je da zaista ima sestru koja je, takođe, usvojena. Sve je ispričala svojoj prijateljici Đuliji, te su zajedno uradile DNK test, koji je potvrdio da su zaista sestre.

Njihovi biološki roditelji imaju ukupno devetoro djece – tri dejčaka i šest djevojčica, ali kada su se rodile Kasandra i Đulija, shvatili su da nemaju uslove da ih izdržavaju, pa su dali djevojčice na usvajanje, prenosi “Blic“.

Facebook komentari