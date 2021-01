Kamala Harris potpredsjednica Amerike: Žena koja ispisuje historiju

Ona će u srijedu, 20. januara oficijelno na inauguraciji biti na ovoj funkciji.

Ko je žena koja ispisuje historiju

Ona često napominje da je zbog svog porijekla sedamdesetih godina u Kaliforniji iskusila neprihvaćanje i marginalizaciju, što je snažno utjecalo na nju.

Ali borbeni duh njene majke, koja je bila angažirana u pokretu za građanska prava na Sveučilištu Berkeley, bio je isto tako ključan za nju.

„Majka nas je formirala kao snažne žene“, navodi Kamala Harris u svojoj autobiografiji “The Truths We Hold”. Dodaje da je majka kćerkama govorila: „Nemojte samo sjediti i žaliti se. Učinite nešto!”

Taj roditeljski savjet je Kamala Harris očito shvatila doslovno. Studirala je politologiju i ekonomiju na Sveučilištu Howard u Washingtonu, a potom pravo u San Franciscu. Godine 1990. počinje raditi u državnom odvjetništvu. Ubrzo je stekla glas borbene žene izuzetne inteligencije, piše Deutche Welle.

Ona je krčila put

U spomenutoj autobiografiji je opisala kako je rana iskustva diskriminacije pretvarala u ambiciju da u svemu bude prva. Godine 2003. je postala prva žena na dužnosti okružnog tužitelja u San Franciscu. Sedam godina kasnije se kandidira za mjesto generalnog prokuratora, osobe koja je sa svojevrsnim ovlastima ministra pravosuđa i državnog pravobranitelja zadužena za kontrolu pravosuđa u Kaliforniji. Izabrana je između šest kandidata.

Dužnost je preuzela u siječnju 2011. Nije bila samo prva žena na toj funkciji već i prva koja ima indijske i afroameričke korijene.

No ona nije lišena kontroverzi. Ona je, doduše, protivnica smrtne kazne, no istovremeno je zastupala tvrdo stajalište da se roditelje djece koja kronično izostaju s nastave kazni zatvorskom kaznom do godine dana. Time je okrenula protiv sebe lijevo krilo svoje Demokratske stranke. Prije pet godina se kandidirala za Senat. Imala je široku podršku američkih demokrata. Nju su podržavali i tadašnji predsjednik Barack Obama i njegov zamjenik Joe Biden. Ona je bila druga osoba tamne boje kože koja je 2017. ušla u Senat.

Kamala Harris je od 2014. udana za Douglasa Emhoffa, odvjetnika židovskog podrijetla, koji ima dvoje djece iz prethodnog braka. Ona nema djece.

Stalno se govorilo o njoj kao o mogućoj kandidatkinji za predsjednicu Sjedinjenih Američkih Država. Kada se 2019. kandidirala, bila je najprije favoritkinja u odnosu na ostale kandidate kao što su Biden i Sanders. Ali tokom godine je izgubila široku podršku pa je povukla kandidaturu u prosincu zbog loših rezultata u anketama.

Iako je u kampanji za nominaciju imala nekoliko verbalnih okršaja s Bidenom, on ju je predložio za svoju potpredsjednicu.

Potpredsjednik je u stvari većinom samo strateška funkcija, čiji je smisao da kandidat za tu dužnost pridobije glasove birača koje predsjednički kandidat ne može dobiti. No u slučaju Kamale Harris to ima daleko veće značenje.

Joe Biden će u trenutku polaganja predsjedničke prisege biti star 78 godina i time postati najstariji predsjednik u povijesti SAD-a. Moguće je da svoj četverogodišnji mandat neće odraditi do kraja. Tada bi ga, bez raspisivanja izbora, zamijenila Kamala Harris. I ponovo bi bila prva. Prva žena u Bijeloj kući.

