Nestao Boeing 737 sa 56 ljudi, u toku je velika potraga na moru

Avion je letio na Borneo. Samo četiri minute nakon polijetanja, avion je u jednoj minuti propao za 3000 metara, prenosi “24sata“.

Boeing 737 Sriwijaya Aira nestao je u subotu nakon što je avion poletio iz glavnog grada Jakarte. U avionu je bilo 56 ljudi, uključujući i šest članova posade. Među njima je bilo i sedmero djece.

Avion je letio u Pontianak na Borneu, javlja “Al Jazeera”.

Navodno je samo četiri minute nakon polijetanja zrakoplov propao za 3000 metara u 60 sekundi.

Kako piše CNN, indonezijska agencija za potragu i spašavanje poslala je brodove prema mjestu gdje je avion nestao s radara.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.

Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTChttps://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/CPzFJdsuJZ

