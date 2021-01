Pierre Cardin samozatajni modni genije i homoseksualac

Prošla godina ostat će zapamćena kao jedna od onih koje su odnijele mnogo života, ne samo „običnih“ smrtnika nego i slavnih osoba. Novu 2021. godinu nije dočekao ni slavni modni kreator Pierre Cardin, koji je preminuo 29. decembra u pariskoj bolnici, u 98. godini. Vrhunski kreator, čovjek koji nije gledao nikoga u svojim radovima, stvarao je, kako je i sam jedne prilike rekao, za drugi svijet i drugo vrijeme. Često je bio neshvaćen, ali jedno je sigurno: ostat će zapamćen kao jedan od najvećih, a njegovo ime, dok je modnog svijeta, neće biti zaboravljeno.

– Pierrea Cardina više nema. Svi se ponosimo njegovom žilavom ambicijom i odvažnošću koju je pokazivao tokom svog života – saopćeno je u zajedničkoj izjavi članova porodice.

Sin bogatog trgovca vinom, Cardin rođen je u blizini Venecije 1922. godine. S porodicom se iz tadašnje fašističke Italije preselio u Francusku kada je imao dvije godine,piše Azra.

SVOJE IME STAVIO NA SARDINE

Cardin je imao samo 14 godina kada je počeo raditi kao krojački šegrt. S 23 godine preselio se u Pariz, studirajući arhitekturu i sarađujući s modnom kućom Paquin, a kasnije i s Elsom Schiaparelli. U francuskoj prijestonici upoznao je filmskog reditelja Jeana Cocteaua i pomogao dizajnirati maske i kostime za film “La Belle et La Bete” (“Ljepotica i zvjer”) iz 1946. godine.

Dobio je poslovnu ponudu od Christiana Diora 1946. godine, te radio kao rezač uzoraka na ženskoj modi “New Look” iz Drugog svjetskog rata. Nakon prerane smrti Diora, Pierre je, također, bio jedan od kandidata za nasljednika kompanije. Umjesto toga, Yves Saint Laurent prilično je dobro upravljao kompanijom, tako da nije pripala Pierru.

Četiri godine kasnije otvorio je vlastitu modnu kuću, dizajnirajući kostime za pozorišta. Svoju prvu žensku kolekciju predstavio je 1953., a sljedeće godine osnovao je svoj prvi ženski butik “Eve” i predstavio haljinu s mjehurićima. Široke haljine koja se skupljaju u struku i rubu, a baloni u bedrima, osvojili su međunarodno priznanje. Ubrzo su njegovu modu hrabro nosila imena poput Eve Peron, Rite Hayworth, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Mie Farrow i Jacqueline Kennedy.

AFP

U Japan je otputovao 1957., postajući jedan od prvih evropskih dizajnera koji su istraživali azijske utjecaje. Kasnije je bio pionir u izvlačenju Kine iz svog sirovog, militarističkog izgleda. Također, 1957. godine otvorio je još jedan pariski butik, ovog puta za muškarce nazvan “Adam”, koji je sadržavao kravate i košulje s printovima. Kasnije je izradio kultna odijela bez ovratnika za “The Beatlese” i pomogao oblačiti klijente poput Gregoryja Pecka, Rexa Harrisona i Micka Jaggera.

– Prije mene nijedan dizajner nije pravio odjeću za muškarce, već samo krojači – rekao je Cardin 2009. u intervjuu koji je objavila Agencija “France-Presse“.

– Danas je slika dizajnera više usmjerena na muškarce nego na žene, ispravne ili ne. Dakle, bio sam u pravu prije 40, 50 godina – dodao je.

Godine 1959., šokirao je modni svijet predstavljajući reviju konfekcije u robnoj kući „Printemps“ u Parizu. Nakon emisije izbačen je iz elitnog Chambre Syndicalea, francuskog udruženja dizajnera visoke mode. Kasnije je vraćen na posao.

STVARNA VRIJEDNOST LEŽI U DIZAJNU

Pojavom svemirske utrke između SAD i Rusije, krajem 1950-ih i ’60 -ih godina, pokrenuo je kolekciju “Cosmocorps”, vrhunsku uniseks modu izvan ovog svijeta. Kolekcija je uključivala kacige, tunike i čizme do bedara.

– Moja omiljena odjeća je ona koju sam izmislio za život koji još ne postoji – rekao je.

U intervjuu za AFP 2009. godine rekao je: „Moda i dizajn nisu isto. Moda je ono što možete nositi. Dizajn može biti neugodan i nepopularan, ali je kreativan. Dakle, stvarna vrijednost leži u dizajnu. ”

Do 1970-ih postao je pionir u brendiranju, stavljajući svoje ime na gotovo sve, uključujući automobile, parfeme, olovke, cigarete, čak i sardine.

“The New York Times” nazvao ga je “vizionarom marke”, koji je 2002. primijetio da se gotovo 800 proizvoda s njegovim imenom prodaje u više od 140 zemalja, donoseći milijardu dolara godišnje. Maximov restoran, jedno od najpoznatijih pariskih imena, kupio je 1981. navodno za više od 20 miliona dolara.

Bio je fasciniran geometrijskim oblicima. Palais Bulles (Palača mjehurića ili Palača Bubble) u blizini Cannesa kupio je 1991. godine. Palaču je projektirao arhitekt Antti Lovag. Cardin je kuću Bubble opremio svojim originalnim kreacijama. Kuća se proteže na 1.200 kvadratnih metara i sadrži deset spavaćih soba ukrašenih savremenim umjetninama, kao i panoramski dnevni boravak.

Također je posjedovao i obnovio dvorac markiza de Sadea u Provansi, gdje je bio domaćin koncerata i opernih predstava.

“Cardin ima savršen pogled”, naveo je „Architectural Digest“ 2007. godine u priči o obnovi dvorca, izvorno izgrađenog u 15. stoljeću.

BIO JE HOMOSEKSUALAC

O njegovom privatnom životu informacije za javnost nisu dostupne. Osim brenda i luksuza koji je volio rijetko šta je procurilo. Poznata je činjenica da je Cardin, iako je bio homoseksualac, imao petogodišnju vezu s Jeanneom Moreau, kraljicom francuskog kina “New Wave”.

Pierre i Moreau su govorili da su doživjeli ljubav na prvi pogled

U svjetskim kuloarima kruže priče da je imao odnos s glumicom i svojim dugogodišnjim umjetničkim direktorom i životnim partnerom Andreom Oliverom.

Cardin je prkosno odbijao javno definirati svoju seksualnost kad su se proširile glasine o njegovim bliskim odnosima s Moreau i Oliverom.

Moreau je Cardina upoznala odmah nakon izlaska filma “Jules i Jim”. Ona je isprobavala jednu od njegovih haljina i to je, navodno, bila “ljubav na prvi pogled”. Njihove zajedničke godine bile su dobro dokumentirane u medijima, pa postoje njihove fotografije na egzotičnim mjestima poput Grčke i Tahitija ili kod kuće u Parizu. Oboje su svoj odnos opisali kao “istinsku ljubav”. No, trajanje Cardinove veze s Moreau opisano je kao “bolna međuigra” za Andrea Olivera.

Oliver je bio glavni pomoćnik Pierrea Cardina duže od 40 godina, radeći za njega do samog kraja, 1993., kada je umro u 61. godini.

Godinama je Oliver stupao na pozornicu zajedno s Cardinom, kako bi prošetao pistom nakon revije, što je bio rijedak slučaj da asistent dobije direktno javno priznanje s glavnim dizajnerom. Cardin je, također, podržao Oliverov poslovni poduhvat 80-ih godina, vlastitu mušku trgovinu u Istočnoj ulici 57. na Manhattanu, jer je Cardin želio da njegov partner ima vlastiti posao.

Pierre Cardin i Andre Oliver

No, ovo javno-privatno partnerstvo prestalo je biti u vrhu prioriteta kada je Cardin počeo vezu s Moreau. Ljubavni trokut Olivera je poslao u tešku depresiju. Kad je Cardinu rekao da razmišlja o samoubistvu, dizajner mu je pronašao bolji stan, dao mu račun u restoranima i diskotekama. Oliveru je rekao i da odabere vrijednu sliku iz njegove kolekcije. Kad je Oliver rekao da postoje tri slike koje “mora imati”, Cardin se pobrinuo da mu ih sve kupi. Oliver je umro nakon što je proveo 41 godinu zajedno s Pierreom Cardinom. Postoje i podaci da je Oliver preminuo od AIDS-a.

Od tada Pierre se nikada više nije oglašavao u javnosti u vezi sa svojim privatnim životom, tako da nije poznato da li je bio oženjen, ili zaručen, kao ni činjenica da li ima djece, biološke ili usvojene.

Fascinacija svemirom

Cardinova fascinacija svemirom odvela ga je u NASA-u, gdje je 1971., dvije godine nakon prvog slijetanja na Mjesec, isprobao svemirsko odijelo Apollo 11. Godine 2019., 50 godina nakon prvog slijetanja na Mjesec, Brooklynski muzej priredio je Cardinovu retrospektivu. U katalogu su ga pitali o njegovoj viziji mode pola stoljeća u budućnost:

– Godine 2069. svi ćemo hodati po Mjesecu ili Marsu noseći moje ansamble “Cosmocorps”. Žene će nositi cloche kape od pleksiglasa i odjeću od cijevi. Muškarci će nositi eliptične hlače i kinetičke tunike – predviđao je Pierre Cardin.

Pokopan u Parizu pored partnera

Pierre Cardin sahranjen je na gradskom groblju Montmartre u Parizu, pored svog partnera Andrea Olivera. Crni kovčeg krasio je mač koji je Cardin sam dizajnirao, oštrica je nalikovala makazama isprepletenim ušicom igle, naprstkom i kalemom konca.

