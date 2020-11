Trump opet tvita da su mu ukrali izbore i da je on pobjednik

Rekao je kako je Biden pobijedio jer su izbori namješteni, ali je brzo objavio i novi tvit u kojemu je rekao da ne priznaje ništa, očito ni Bidenovu pobjedu, te kako su izbori bili lažni.

Trump danas na Twitteru priča o ukradenim izborima, kaže da je on pobjednik, prenosi “Index”

Trump je danas nastavio tvitati, a sve što tvita govori o tome kako je on osvojio izbore te kako su izbori bili namješteni.

Zasad je, samo od jutra, dva puta objavio da je on pobijedio.

Trump je danas objavljivao tvitove u kojima tvitove u kojima tvrdi da je pobijedio, prosljeđivao tuđe, ali i svoje stare tvitove te pričao o tome da su izbori namješteni.

The Fake recount going on in Georgia means nothing because they are not allowing signatures to be looked at and verified. Break the unconstitutional Consent Decree!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020