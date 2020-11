Kamala Harris nazvala Joe Bidena i objavila snimku na Twitteru

Nakon što je objavljeno da je Joe Biden pobijedio Donalda Trumpa u utrci za ptredsjednika SAD-a, prvo se na Twitteru oglasio novoizabrani šef države najveće sile na svijetu.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020