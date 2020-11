Američki voditelj građanima SAD: Ili ćemo se ujediniti ili postati Balkan

Zatvarajući ovosedmičnu emisiju, Maher je započeo slavljenjem nedavnih zvaničnih Instagram angažmana Blakea Sheltona i Gwen Stefani, nazvavši ih “simbolom pomirenja između Crvene i Plave Amerike”.

Podsjetimo, crvena boja označava republikance, kojim pripada Donald Trump, i kojima je naklonjen Blake. Plava boja označava demokrate, kojima pripada Joe Biden, i kojima je naklonjena Stefani.

“Činjenica da su zajedno gotovo je Shakespeareovska, ali čine da to funkcionira jer jedni druge vide više od onoga za koga su glasali. I oni kažu, ‘Da, različiti smo, ali to je i zabavnije i učinit ćemo da to uspije’. Oni drugačije vide svijet i vole se. Kakav koncept! Volio bih ga isprobati u Americi, jer tako osjećam svoju zemlju!”, kazao je Maher.

Zvijezda HBO-a je citirala i Joea Bidena, koji je ranije ove sedmice rekao “Moramo prestati tretirati svoje protivnike kao neprijatelje”.

U svom daljnjem monologu pomenuo je i Balkan, Sarajevo, rat, poručujući Amerikancima da se moraju ujediniti.

“Tokom kampanje puno se pričalo o tome ko može da nas ujedini. Nijedan predsjednik ne može to, moramo sami. Postoje samo dva puta za ovu zemlju.

Ili ćemo se ujediniti i premostiti razlike, ili se pretvoriti u Balkan. Decenijama je Sarajevo, u bivšoj Jugoslaviji, bilo raznolik grad gdje su Srbi, Hrvati i Muslimani živjeli zajedno u prijateljskim odnosima. Godine 1984. bili su domaćini Olimpijskih igara. 1992. godine ljudi su ubijani snajperima dok su išli po mlijeko”, rekao je Maher.A zatim je dodao da se kazao da se “to može desiti ne samo ovdje, već se ovdje događa” ono što je nekada bilo nezamislivo.

Na YouTube kanalu Real Time with Bill Maher objavljen je ovaj njegov “govor”, a dio u kojem poznati voditelj pominje Balkan i Sarajevo možete poslušati od 4.30 minute.

