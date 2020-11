Nenametljiva Melania ili “savršena” Jill? Prva dama ne smije da se razvede od predsjednika SAD

Od prvog dana rada novog predsjednika, Amerikanci počinju da se bave njenim životom, izborima, stavovima i navikama. Uskoro ćemo znati i da li će to biti dosadašnja Melanija ili supruga Džoa Bajdena Džil, piše “B92“.

Diskretna Melanija Tramp poznata je javnosti u Americi iako se nije pretjerano eksponirala. Većinu vremena provela je u dubokoj sjenci supruga Donalda, jasno pokazujući da i nema namjeru da preotme šou. U početku javnost se uglavnom bavila njenim izgledom i stilom odijevanja. U tom periodu se nije odvajala od sina Barona za kog kruže spekulacije da sa majkom pred ocem Donaldom često priča na slovenačkom jeziku kako ih ne bi razumio.

Potom je na red došao Melanijin odnos sa suprugom. Javnost je procijenila da nije baš sjajan, jer su veoma često uhvaćeni u trenucima kada ona odbija da ga drži za ruku, udaljava se od njega, pravi grimase na stvari koje on govori i odbija da ga sluša kada joj šapuće u zvaničnim situacijama.

Sa druge strane stola nalazi se Džil o kojoj se malo zna. Koliko je moguće o Melaniji naći more podataka, toliko je Džil otvorena, ali ne previše intrigantna knjiga za javnost.

Poznato je da je prije braka sa Džoom Bajdenom već bila udata, brak je trajao pet godina. Ali ni njena biografija nije bez ikakve mrlje. Ako je vjerovati tračevima, Džil se od svog prvog supruga razvela upravo zato što je upoznala Bajdena i sa njim otpočela aferu, što je ona kasnije demantovala.

Melaniju takođe prati snimak na kom se Donald Tramp okreće ka njoj, ona mu se smiješka, a zatim izrazom lica pokazuje netrpeljivost. Nakon toga nastala je inicijativa da se “oslobodi Melanija”. Internet su preplavile fotografije ljudi sa transparentima “free Melania”, koji su ubijeđeni da je ona na silu zadržana pored Donalda. To možda i nije daleko od istine jer prema pravilu prva dama od predsjednika ne smije da se razvede za vrijeme njegovog mandata, pa se tako pojavio i poster na kom piše “predbračni ugovor mi ne dozvoljava da se razvedem od Donalda ako opet postane predsjednik” kao inicijativa da Amerika ne dozvoli da se to opet desi. Sve to je možda baš razlog zašto se onda Melanija ipak u ovoj predsjedničkoj kapanji aktivirala, pa čak povremeno drži i govore.

Za Džoa Bajdena devet godina mlađa supruga našla se kao ruka spasa kada je izgubio prvu suprugu i dijete u saobraćajnoj nesreći i od tad je sa njim, a ukoliko on postane predsjednik biće jedina prva dama koja je pored prebivališta u Bijeloj kući nastavila da radi i to kao profesorka istorije.

O Melaniji se puno priča i zbog besprijekornog stila koji je samo par puta bio meta kritika kada je javnost procijenila da se nije obukla u skladu sa situacijom. Došla je da podrži žrtve poplava na visokim potpeticama.

Za razliku od Melanije koja često izgleda kao da ne može da gleda svog supruga, a modni izbori su prvi sinonim za nju, Džil je najviše u fokusu jer je u par navrata javno branila Džoa Bajdena, pa čak i na jednom od njegovih govora kada ga je par demonstranata napalo za govornicom.

Kada se budu saznali rezultati izbora znat ćemo da li će Melanija ipak uspjeti da se razvede od Donalda ako ne bude predsjednik ili će još 4 godine morati da bude u braku, a ako štafetu preuzme Džil – šta će nemilosrdna američka javnost ipak iskopati o savršenoj nekada drugoj dami.

