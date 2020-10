Pomoćnik kancelarke Angele Merkel najavio nove mjere u Njemačkoj

Njemačka bi trebala nastaviti s ograničenjem broja ljudi na skupovima te smanjivati broj nepotrebnih putovanja dok se zemlja bori s porastom broja novozaraženih koronavirusom, rekao je danas pomoćnik kancelarke Angele Merkel Helge Braun.

“Moramo malo postrožiti kriterije ondje gdje se zaraza širi brže, a to su partiji i, nažalost, putovanja”, rekao je šef ureda njemačke kancelarke Helge Braun za televiziju ARD.

“Na početku smo drugog vala i samo ćemo odlučnošću političara i stanovništva pridonijeti njegovu izbjegavanju i usporenju”, rekao je.

Njemačka je uspjela održati broj novozaraženih i smrtnih slučajeva nižim od brojnih susjednih zemalja, no dnevni broj novih slučajeva zaraze od četvrtka je premašio 4000, što je najviše od aprila. U nedjelju su brojke bile nešto niže, no to je zato što su rezultati testiranja vikendima obično niži.

Merkel i gradonačelnici 11 najvećih njemačkih gradova u petak su se dogovorili da će usvojiti strože mjere ako broj novozaraženih pređe prag od 50 slučajeva na 100.000 stanovnika u sedam dana.

Više od 20 njemačkih gradova sada je iznad te razine, što je rezultiralo nizom internih ograničenja putovanja, prenosi “Fokus”

Braun, i sam liječnik, smatra da bi u centrima za testiranje prednost trebali imati zaposleni u zdravstvenom sektoru i osobe sa simptomima bolesti, u odnosu na turiste.

Bavarski premijer Markus Soeder tokom vikenda je predložio uvođenje strožih novčanih kazni za sve one koji na mjestima poput javnog prijevoza ili trgovina ne nose maske. One bi trebale iznositi 250 eura u odnosu na trenutnih 50 te 500 eura za sve koji prekršaj ponove. Braun je rekao da se slaže s uvođenjem strožih kazni.

Kancelarka Merkel u srijedu će nastaviti pregovore s premijerima saveznih država.

