Zašto je Donald Trump ekspresno otpušten iz bolnice?

Američki predsjednik Donald Trump prevezen je u vojnu bolnicu Walter Reed u petak navečer zbog covida-19 koji mu je dijagnosticiran, a što je sam objavio u četvrtak navečer. Pušten je iz bolnice već jučer, nakon samo tri dana liječenja. Zašto?

Ne možemo sa sigurnošću reći je li njegovo puštanje bila isključivo prvenstveno odluka liječnika ili samog Trumpa, ali dvije stvari sugeriraju ovo potone. Prvo, Trump je sam u ponedjeljak tvitao da izlazi iz bolnice, prije nego su sami liječnici objavili tu vijest. I drugo,

“U 18:30 izlazim iz sjajne bolnice Walter Reed. Osjećam se jako dobro! Ne bojte se covida-19. Ne dopustite da vam upravlja životom. Pod Trumpovom administracijom razvili smo odlične lijekove i stekli odlična znanja. Osjećam se bolje nego prije 20 godina”, napisao je Trump ranije na Twitteru.

“Vraćamo se poslu. Kao vaš vođa, morao sam to napraviti. Znam da postoji opasnost, ali morao sam. Istupio sam i vodio sam. Svaki vođa bi napravio ono što sam ja napravio. Znam da postoji rizik i opasnost, ali to je ok. Sad sam bolje i možda sam imun, ne znam. Ali ne dozvolite da vam (koronavirus) dominira životima”, rekao je Trump također u video-poruci koju je snimio, i objavio povodom izlaska.

Trumpovo rezoniranje da pravi vođa ne bi ostao u bolnici, bez obzira na to što ima ovu opasnu i nepredvidivu bolest, podudara se nešto ranijom viješću koju je objavio CNN, pozivajući se na upućene izvore, prema kojima je Trump još u nedjelju zahtijevao da ga puste iz bolnice, prenosi “Index”.

“Dosta mu je bolnice”, rekao je jedan od izvora za CNN. Izvor dodaje kako je Trump zabrinut kako izgleda kao slabić ako je u bolnici.

A druga stvar koja upućuje na to da je napuštanje bolnice bila ultimativno Trumpova odluka je izjava njegovog liječnika Seana Conleyja, koji je priznao da se Trump “možda još nije skroz izvukao”, ali da se on i ostatak liječničkog tima slažu da “prema svim njegovim procjenama, a najvažnije, po kliničkoj slici, smije ići doma, gdje će biti okružen liječničkom njegom svjetske klase 24 sata dnevno”.

I sam dr. Conley priznao je da će on i ostatak tima morati i dalje “stražariti” nad njim, jer Trump nije još prošao kritični period od sedam do deset dana nakon pojave simptoma, kad se stanje obično pogorša kod teških slučajeva covida-19. A čim je Trump imao simptome poput visoke temperature (prema jednom anonimnom izvoru na kojeg se pozvao Vanity Fair, i do 39.4 stupnja Celzijeva), teškoća s disanjem i pada razine kisika u krvi, jasno je da je teški oblik covida-19 kod američkog predsjednika i dalje moguć.

Direktor odjela za medicinu u University of California, Robert Wachter ocijenio je za Washington Post da bi bilo koji pacijent koji ima simptome koje je imao Trump i zahtijeva odlazak iz bolnice tri dana nakon što je primljen morao potpisati da napušta bolnicu protivno liječničkom savjetu.

“Za nekoga ko je dovoljno bolestan da treba remdesivir i deksametazon, ne mogu zamisliti situaciju u kojoj bi bilo u redu da pacijent napusti bolnicu trećeg dana, čak i s medicinskim kapacitetom Bijele kuće”, dodao je Wachter.

“Moj dojam je da nam (Trumpovi liječnici) govore sve dobre vijesti, a ograničuju sve što nije savršeno”, smatra šefica odjela za zarazne bolesti u Massachusetts General Hospital, Rochelle Walensky.

Da je zaista tako, odnosno da su Trumpovi liječnici i administracija zataškavali ili umanjivali ozbiljnost Trumpovog stanja posljednjih dana, upućuju i brojne nedosljednosti i nejasnoće koje su njihova priopćenja ostavila.

Jedno od takvih neodgovorenih pitana jest: Kad su tačno u Bijeloj kući saznali da je Trump pozitivan na covid-19?

Na press-konferencijama Trumpova liječničkog tima koje su održane u subotu i nedjelju u više je navrata postavljeno pitanje kad je zadnji put Trump imao negativan test na covid-19. Medicinski tim Bijele kuće svaki je put izbjegao odgovor.

Službena verzija Bijele kuće kaže da se Trump počeo loše osjećati u četvrtak navečer, nakon čega se testirao te tokom noći objavio da je pozitivan.

Prema pisanju Wall Street Journala, Trump je prije telefonskog intervjua za Fox News dobio rezultate brzog testa, koji je bio pozitivan. Ali, Trump nije objavio da je pozitivan sve dok nije dobio potvrdu drugog testa, koji je precizniji od onog brzog.

Dodatne komplikacije stvorila je izjava Trumpova liječnika Seana Conleya, koji je u uvodnoj izjavi na press-konferenciji u subotu ustvrdio da je Trumpu dijagnoza postavljena prije 72 sata, što bi značilo da su u Bijeloj kući znali da je Trump pozitivan u srijedu, prije velikog skupa u Minnesoti i donatorske večeri u četvrtak.

Bijela kuća naknadno je objavila izjavu u kojoj se tvrdi da se predsjednikov liječnik “pogrešno izrazio” i da je htio reći da je predsjednik “u trećem danu” bolesti.

