WHO: Svaka deseta osoba na svijetu je imala koronu

Mike Ryan, voditelj WHO-ovog odjela za krizne situacije, rekao je kako pandemija ubrzava u dijelovima jugoistoka Azije, a da broj slučajeva i smrti raste u dijelovima Europe i regije istočnog Mediterana.

“Naše trenutne najbolje procjene pokazuju nam da je oko 10 posto svjetske populacije već bilo zaraženo ovim virusom. To ovisi i o državi i o tome je li riječ o gradu ili selu te o društvenoj skupini. No to znači da je velika većina stanovništva i dalje pod prijetnjom”, objavio je Ryan.

“Približavamo se teškom periodu. Bolest se i dalje širi”, dodao je, prenosi “Index“.

WHO je objavio i da je odabrao stručnjake za međunarodnu misiju u Kinu da bi se otkrilo porijeklo virusa, no još ih trebaju prihvatiti kineske vlasti.

Facebook komentari