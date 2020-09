U Njemačkoj bilježe šest puta više zaraženih nego u junu, a bolnice su praznije nego ikada; Nekada su hospitalizovali 20, a sada 5 posto pacijenta

Podaci njemačkog instituta Robert Koh pokazuju da je u ovoj zemlji prijavljeno oko 9.200 kovid pozitivnih pacijenata u sedmici od 17. do 23. avgusta, što je šest puta više nego što je to bio slučaj u mjesecu junu.

Međutim, ono što je zanimljivo jeste da od svih zaraženih za koje su postojali podaci o liječenju (a to je 6.981 osoba), samo njih 323 je moralo da bude hospitalizovano.

Prema podacima Registra intenzivnog liječenja udruženja DIVI trenutno je na odjeljenjima intezivne njege oko 240 pacijenata, a taj broj je prililčno stabilan bez obzira na skok broja zaraženih.

Poređenja radi – sredinom aprila jeviše od 2.000 pacijenata bilo na intezivnoj njezi, piše “Dojče Vele”.

Jedan od razloga zašto je trenutno malo ljudi koji ne razvijaju teži oblik virusa mogla bi da bude staronosna grupa. Naime, kako navodi Institut Robert Koh prosječna starost zaraženih pacijenata je trenutno oko 32 godine, dok je sredinom aprila to bilo 50 godina.

RKI osim toga napominje da je proteklih sedmica posebno porastao broj zaraženih u grupaciji ljudi koji imaju između 10 i 30 godina.

Virusolog Ulf Ditmer sa Univerzitetske klinike u Esenu akcentuje kako mlađi ljudi bolje izlaze na kraj s infekcijom nego stariji. Osim toga oni po pravilu nisu ranije imali druge teže bolesti zbog kojih onda i zaraza korona virusom može imati teže posljedice. Dok je u sedmici od 17. do 23. avgusta samo pet posto inficiranih moralo u bolnicu, sredinom aprila ih je moralo oko 20 posto.

Po Ditmerovim navodima mladi ljudi se trenutno češće zaraze jer se ne pridržavaju tako strogo higijenskih pravila. “To čak ne može ni da im se zamjeri. Biologija nije predvidjela da mladi ljudi drže rastojanje jedni od drugih”, kaže Ditmer.

No, postoji i mogućnost i da se mladi ljudi sve više testiraju i da se zato kod njih češće utvrdi infekcija.

I mogućnosti liječenja su po Ditmerovim navodima postale bolje. Protivirusni lijekovi kao što je Remdesivir sada počinju da se koriste ranije. Osim toga proteklih mjeseci objavljeno je više studija koje se bave ispravnim načinom liječenja teško oboljelih od Kovida-19.

Jedna teza o manjem broju teško oboljelih kaže da je virus možda mutirao i da ne dovodi više tako često do teškog oboljenja. Ali, Ričard Nizer sa Univerziteta u Bazelu to odbacuje. Načelnik Odjeljenja za istraživanje evolucije virusa i bakterija kaže da korona virus nije postao manje opasan. On je, istina, kao i drugi virusi imao mutacije, ali “nije bilo mutacije koja se probila u cijeloj Evropi”, kaže Nizer, piše “Žena“.

“Testiramo više i pronalazimo više osoba bez simptoma, bez oboljenja”, kaže Ditmer sa Univerzitetske klinike u Esenu. To bi mogao da bude razlog za povećanje broja novih zaraza i istovremeno manje zaraženih koji razvijaju težak oblik infekcije. Osim toga nejasno je i koliki je procenat osoba kod kojih test pokaže da su zaraženi iako nemaju korona virus.

“Iako smo od toga jako daleko, Njemačka ima dovoljno kreveta za intenzivno liječenje. Trenutno ih je slobodno 9.000”, zaključuju novinari “Dojče Vele-a”.

