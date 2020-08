Bivša Melanijina najbolja prijateljica otkrila sve tajne prve dame: “Na svaki Donaldov skandal ona izgovori jednu rečenicu”

Knjiga Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady koju je napisala bivša Melanijina najbolja prijateljica, Stefani Vinston Volkof uskoro će se pojaviti u knjižarama, a u knjizi Stefani otkriva brojne Melanijine tajne.

Između ostalog, Melanija je za Ivanku govorila da je “zmija“, a ništa bolje nije mislila ni o Mišel Obami, kod koje ju je, kako kaže Stefani, posebno nerviralo to što je odjećom slala poruke, poput podrške afroameričkim dizajnerima, pa je odlučila da će ona nositi odjeću isključivo ukoliko joj se dopada, bez obzira na poruku.

Stefani tvrdi i da joj je Melanija rekla da ne planira da se useli u Bijelu kuću sve dok se tuševi i šolje koje je koristio bračni par Obama ne zamijeni.

“Svako intimno pitanje o njenom braku je izbjegavala i neprimjetno prebacivala razgovor na mene, mog muža, moju djecu i moju karijeru kojom je bila fascinirana“, kaže bivša prijateljica, dodajući da nikada ni jednom riječju nije komentarisala brojne Donaldove vanbračne izlete.

Na sve zabrinute komentare oko Trampovog ponašanja Melanija je odgovarala sa: “Znam za koga sam se udala“.

Ona tvrdi da je Melanijin i Ivankin odnos zategnut, a Melanija je pokkćerku nazivala princezom. Navodno je bivšoj prijateljici poslala SMS poruku: “Znaš da su zmije“. Navodno ju je na inauguraciji najviše brinulo kako na službenim fotografijama izgurati Ivanku iz kadra, piše “Žena“.

